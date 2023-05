Chutes, noyade, intoxication… Au printemps il faut penser à protéger nos compagnons à quatre pattes pour assurer leur sécurité et prévenir des maladies et des accidents. Avec l’arrivée des beaux jours, les dangers qui guettent nos chiens et nos chats se trouvent principalement en extérieur. Lors des promenades, il faut faire attention aux plantes toxiques pour nos animaux, lys, laurier-rose ou encore rhododendron peut provoquer des intoxications. Attention aussi aux épillets, qui peuvent créer des lésions sur la peau et les orifices.

Pour les chats, il faudra être particulièrement vigilant aux fenêtres et balcons laissés ouverts et sans surveillance. Les félins peuvent tomber ou sauter par réflexe. La pose de filets de protection est recommandée. Même principe pour les piscines et ainsi limiter les risques de noyade en optant pour un bassin fermé ou dont l’accès est protégé par une barrière.

Regardez notre vidéo en tête d’article pour plus de conseils et découvrir les autres dangers pour nos animaux. Mais pas de panique, si vous êtes prudents vous pourrez profiter du printemps avec eux.