C’est un scandale !



Non. C’est une sandale. Offerte par mes filles, rapportée de voyage.



Pas des Hermès. Plutôt Nupes ;-)



Ces sandales et moi avons fait plus pour l’augmentation des salaires et la souveraineté du peuple que les 5k macronistes et lepenistes qui nous haïssent. pic.twitter.com/D8V1sp3lTw