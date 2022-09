L’enquête sur les fausses accusations du Point ayant visé les députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière accélère : les investigations ont été confiées jeudi à un juge d’instruction auquel doit être présenté un ex-collaborateur du patron de l' UDI Jean-Christophe Lagarde qui, lui, est sorti libre de garde à vue.

Le parquet de Paris a ouvert jeudi matin une information judiciaire « des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, usurpation d’identité ou de données personnelles et recel de vol », a-t-il indiqué.

Une prochaine mise en examen ?

Dans le cadre de ces investigations, une personne « est déférée ce jour pour présentation à un juge d’instruction et éventuelle mise en examen », a précisé le parquet. Ce suspect, Rudy Succar, un ancien collaborateur de Lagarde, était en garde à vue depuis mardi.

Jean-Christophe Lagarde, patron de l’UDI et ex-député, battu par Raquel Garrido aux législatives en Seine-Saint-Denis en juin, avait été interpellé à son domicile mercredi matin. Sa garde à vue a été levée dans la nuit de mercredi à jeudi sans poursuite à ce stade, a annoncé le parquet. Son avocat n’a pas souhaité réagir.

Un policier, Anouar Bouhadjela, aussi appelé Noam Anouar, a également été relâché sans poursuite à ce stade mercredi en fin de journée. Détaché à la mairie de Drancy (Seine-Saint-Denis), il avait été placé en garde à vue la veille.

Une affaire qui début en juin

L’affaire a démarré au mois de juin, juste après le second tour des élections législatives, avec la publication sur le site Internet du Point d’un article du journaliste Aziz Zemouri accusant indûment le couple d’avoir exploité une femme de ménage sans papiers. Raquel Garrido et Alexis Corbière avaient aussitôt démenti fermement ces accusations. « Tout est faux », avaient-ils protesté.

Fait très rare, l’article avait été retiré dès le lendemain et le journal avait admis dans une adresse aux lecteurs qu’il s’était « révélé faux » et « mensonger ». Reconnaissant des défaillances dans ses « processus de contrôle interne », l’hebdomadaire a diligenté une enquête interne et Zemouri a été mis à pied fin juin.