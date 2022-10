L’ex-chauffeur du président démissionnaire de l’UDI Jean-Christophe Lagarde a reconnu en septembre devant les enquêteurs son rôle clé dans les manœuvres ayant abouti au retentissant article mensonger du Point sur les députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière, et il a aussi impliqué son patron.

L’affaire a démarré au mois de juin, juste après le second tour des élections législatives, avec la publication en ligne d’un article du journaliste Aziz Zemouri accusant indûment le couple d’avoir exploité une femme de ménage sans papiers. « Tout est faux », avaient aussitôt démenti les deux parlementaires.

Un article retiré dès le lendemain

Fait très rare, le journal avait retiré l’article dès le lendemain, puis publiquement admis son caractère « faux » et « mensonger ». Reconnaissant des défaillances dans ses « processus de contrôle interne », l’hebdomadaire a diligenté une enquête interne et engagé une procédure de licenciement contre Aziz Zemouri. Suite aux plaintes déposées par le couple mais aussi par le journaliste, le parquet de Paris a confié fin juin une enquête préliminaire à la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP), qui a placé trois protagonistes en garde à vue début septembre.

Dans un rapport dévoilé par Le Parisien, la BRDP a détaillé le 8 septembre les positions tenues devant les enquêteurs par Jean-Christophe Lagarde, son ex-collaborateur Rudy Succar ainsi que par un policier, Anouar Bouhadjela, aussi appelé Noam Anouar.

Sorte « d’homme de main » de Jean-Christophe Lagarde selon une source proche du dossier, Rudy Succar va d’abord nier « une quelconque implication », indique le rapport. Il est ensuite confronté à des éléments de téléphonie « le désignant comme la seule personne ayant pu être l’utilisateur de la ligne présentée comme étant celle de l’employée maltraitée ».

A la recherche d’une information compromettante

L’ex-chauffeur de Jean-Christophe Lagarde « finit » alors « par reconnaître » qu’il s’était fait passer pour cette femme auprès du journaliste du Point. Motif ? A l’approche du premier tour des législatives de juin, Rudy Succar déclare s’être « vu suggérer par l’ex-maire de Drancy de trouver une information susceptible de nuire » à Raquel Garrido, qu’il affrontait dans cette circonscription de Seine-Saint-Denis - et qui remportera finalement le scrutin.

L’ex-chauffeur aurait « agi de sa propre initiative pour satisfaire son employeur, Jean-Christophe Lagarde », évoquant « une forme d’emprise psychologique », et « inventé cette histoire ». Il en aurait ensuite fait état à son patron, sans l’informer de son caractère mensonger.

Un article à charge entre les deux tours

Contactés, ses avocats Ghislain de Foucher et Chloé Méléard n’ont pas souhaité commenter. En garde à vue, l’ex-chef de l’UDI a lui d’abord rejeté tout rôle dans l’affaire. Il a ensuite « changé de version » et reconnu avoir été informé de cette histoire par Rudy Succar, puis avoir transmis ensuite cette « bonne nouvelle » au policier Noam Anouar, détaché à la mairie de Drancy, ancien fief de Lagarde dirigé par son épouse Aude.

Les liens de Noam Anouar avec des journalistes auraient, selon les déclarations de Jean-Christophe Lagarde qui conteste être « l’instigateur de la manipulation », pu permettre d'« établir ou non la véracité » des faits. C’est Noam Anouar qui a ensuite transmis le tuyau frelaté à Aziz Zemouri, et selon les déclarations de ce dernier devant la BRDP en juin insisté pour que l’article soit publié dans l'entre-deux-tours des législatives.

A qui profite le mensonge ?

Le rapport présente Jean-Christophe Lagarde comme celui « qui avait le plus grand intérêt » à la publication de l’article lors des législatives. Le 8 septembre, une information judiciaire a été ouverte à Paris et Rudy Succar a été mis en examen notamment pour escroquerie en bande organisée, faux ou usurpation d’identité, tandis que Lagarde et Bouhadjela ont été laissés libres, sans poursuites à ce stade.

Aziz Zemouri, par ailleurs accusé de diffamation par les deux députés, s’est constitué partie civile dans ce dossier. Son avocat David-Olivier Kaminski estime que « l’enquête judiciaire doit maintenant s’intéresser à savoir à qui profite la manipulation de l’information ». Lors de son audition de juin à la BRDP, Aziz Zemouri avait défendu la teneur de ses « vérifications habituelles » et ciblé Jean-Christophe Lagarde comme le responsable de la manipulation.