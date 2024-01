Objet compact intégrant un écran et un lecteur de disquettes, le Macintosh a démocratisé l’ordinateur. Grâce à une interface proposant de cliquer simplement sur des icônes avec une souris, l’utilisation de ce dispositif, datant des années 1960, a été généralisée au travers du Mac par l’entreprise Apple. Jusque-là, seuls les initiés avaient accès aux ordinateurs, qui répondaient à des lignes de commandes compliquées.

Le lancement du premier Macintosh s'est fait en grande pompe. Le 22 janvier 1984, deux jours avant sa sortie, il s’invite à l’un des événements les plus suivis au monde, le Super Bowl, la finale du championnat de football américain, regardé cette année-là par 77,6 millions de téléspectateurs selon le groupe Nielsen, spécialisé dans la mesure d’audience.

Un lancement à 2,5 millions d’euros

Le spot publicitaire de 60 secondes, baptisé « 1984 » et réalisé par Ridley Scott (« Alien », « Blade Runner »), s’inspire de l’univers du roman éponyme dystopique de George Orwell, avec un écran représentant « Big Brother » - et le concurrent IBM - fracassé par une sportive aux couleurs d’Apple.

Poussée par son cofondateur Steve Jobs, la marque à la pomme débourse 800.000 dollars (2,5 millions de dollars actuels) pour obtenir un créneau pendant le Super Bowl, en plus des centaines de milliers dépensés pour réaliser la publicité, selon le livre « Apple Confidential 2.0 » d’Owen Linzmayer.

Un prix de départ de 2.495 dollars

Le premier Macintosh est commercialisé le 24 janvier 1984 aux Etats-Unis au prix de 2.495 dollars, soit près de 7.400 dollars d’aujourd’hui (6.700 euros). Son prix baissera rapidement à 2.195 dollars.

Le Mac est plus abordable que son principal concurrent, le PC d’IBM, qui coûte à l’époque 3.270 dollars (10.000 dollars actuels, 8.800 euros), mais il est deux fois plus cher que l’Apple II, alors best-seller d’entrée de gamme de la marque.





Aujourd’hui, les Mac originaux atteignent jusqu’à 2.000 euros aux enchères. Encore plus prisés des collectionneurs, des documents internes de présentation du Macintosh, datés d’octobre 1983, ont dépassé 12.000 dollars en 2022 chez RR Auction.

Des ventes records

Apple espérait vendre 250.000 Macintosh en 1984 selon le New York Times en avril 1984. Si les chiffres officiels sont secrets, la marque en aurait finalement écoulé 372.000 la première année, auxquels s’ajoute un million d’Apple II, selon Jeremy Reimer, blogueur sur l’histoire de la tech.

Honorables à une époque où l’ordinateur n’était pas encore démocratisé, ces chiffres sont 15 fois plus modestes que les ventes d’ordinateurs Apple aujourd’hui. Le groupe de Cupertino (Californie) en a vendu en 2023 près de 22 millions (MacBook, iMac…), selon les cabinets Gartner et IDC. Avec 8 % à 9 % des ventes mondiales, Apple se classe quatrième derrière Lenovo, HP et Dell.

Petit et pratique

Bien loin des écrans géants actuels, celui du premier Mac fait 9 pouces, soit environ 23 cm de diagonale. En comparaison, les derniers iMac proposent un écran 23,5 pouces (60 cm), certains MacBook portables atteignant 16 pouces (41 cm).

Pavé de 34,5 cm de haut, 24,4 cm de large et de 27,7 cm de profondeur, le premier Mac peut, malgré ses 7,5 kg, « être emmené partout, même en avion », selon une dépêche AFP datant de janvier 1984.

Une mémoire vive de 128 Ko (seulement)

Le premier Mac dispose d’une mémoire vive de 128 Ko, soit environ 131.000 octets. 128 Ko, c’est par exemple la taille d’une photo en basse définition ou d’un très petit fichier Excel.

Aujourd’hui, rares sont les ordinateurs embarquant moins de 8 Go (8,6 milliards d’octets) de mémoire vive et l’ordinateur le plus puissant d’Apple, le Mac Pro, possède jusqu’à 1,6 million de fois plus de mémoire vive (192 Go) que son ancêtre.

La mémoire vive permet à l’ordinateur de stocker temporairement les données nécessaires pour réaliser une tâche. Plus elle est importante, plus l’ordinateur peut effectuer des tâches complexes et simultanées.