« Si nos chemins professionnels ne se sont pas croisés fréquemment, j’ai pu observer avec admiration votre engagement et votre leadership au cours de cette période. Votre arrivée a apporté une nouvelle dynamique à l’entreprise, et je suis reconnaissante de faire partie de cette équipe sous votre direction ». A moins qu’un voisin d’open space ait eu la même idée (celle de confier à ChatGPT la rédaction d’une carte de vœux au nouveau patron de la boîte, à la barre du navire depuis dix mois et avec qui on a échangé deux mots), les cases « cirage de pompes » et « team building » sont cochées. D’autant qu’en lui souhaitant « une année prospère et enrichissante », on peut espérer avoir envoyé un message subliminal qui n’était pas dans la requête faite au bot.

A défaut, dans un monde hypernumérisé, où la flemme, le manque d’inspiration et de temps conduisaient à renoncer depuis des années à cette corvée, on a au moins renoué avec la tradition épistolaire du Nouvel An. En quelques secondes, sans commettre de gros impairs de contexte et de distance sociale. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? (au risque de se faire dégoulinant mais c’est la loi du genre, on n’envoie pas de carte de mauvaise année).

Du tact et de l’humilité avec le voisin mal embouché

Quitte à commencer 2024 sur de bonnes bases, autant crever quelques abcès qui empoisonnent le quotidien. Première requête donc : « Ecrire une carte de vœux, par politesse, à mon voisin pas très sympathique qui m’accuse de ne pas trier correctement mes déchets ». « Bien sûr, même dans des situations parfois délicates, il est toujours bon de maintenir la politesse », commente l’IA en arbitre des élégances avant de livrer instantanément sa prose.

« Cher [disons Jean-Claude]. En cette nouvelle année, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux. Que celle-ci soit remplie de moments agréables et de succès pour vos proches. Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre attention à l’importance [sic] du tri des déchets. Vos conseils m’ont été utiles, et je tiens à vous assurer que je fais de mon mieux pour améliorer mes pratiques ». Puis, hypocrisie quand tu nous tiens. « Que cette année nouvelle soit propice à l’harmonie et à de meilleures relations entre voisins. N’hésitez pas à me faire part de toute suggestion pour améliorer notre environnement commun ».

Le « Bien cordialement » qui concluait les vœux au patron se transforme ici en laconique « Cordialement ». Faut pas pousser.

Vos encouragements à la maîtresse de votre fils turbulent

On est lancé, on fait le bien autour de nous, et on espère que notre fils un brin polisson ne va mettre son enseignante en burn-out. L’IA fait la synthèse.

« En cette nouvelle année, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre dévouement et votre engagement envers l’éducation de mon fils. Les efforts que vous déployez ne passent pas inaperçus et je suis reconnaissante du travail que vous accomplissez au quotidien ». Puis, la rédactrice fait amende honorable. « Je suis consciente que mon fils peut parfois être turbulent, et je tiens à vous assurer que nous travaillons ensemble pour améliorer cela. Votre patience et votre compréhension face à ces défis ne sont pas seulement notables, mais également très appréciées ».

On en fait des louches et on se montre altruiste en glissant aussi pleine d’espoir, « que cette nouvelle année vous apporte tout le succès et la satisfaction que vous méritez (…) Je suis persuadée que votre influence positive continuera à façonner le parcours éducatif de mon fils et de ses camarades ».

Autant s’emballer en écrivant à Gabriel Attal et Rachida Dati

ChatGPT fait assaut de psychologie, s’adapte au destinataire, il donne envie d’adresser ses vœux à la Terre entière. Et pourquoi pas à Gabriel Attal, « le nouveau Premier ministre de la France, que je ne connais pas mais dont j’espère qu’il va bien travailler » ? Parce que vous l’aurez compris, l’altruisme c’est tout nous. Rapide moulinette.

« Monsieur Gabriel Attal, En cette nouvelle année je tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères. Puissiez-vous rencontrer un succès éclatant dans votre rôle en tante que Premier ministre de la France. Bien que je ne vous connaisse pas personnellement, j’ai confiance en votre engagement et en votre dévouement envers le bien-être de notre pays. Je suis convaincue que votre leadership [rebelote] apportera des opportunités positives et des avancées significatives pour la nation ». Puis bla, bla, bla. Brosse à reluire, espérances, c’est poli et dans un registre approprié.

Tentons alors la vedette politique du moment. « Une carte de vœux à Rachida Dati », sans autre précision. L’IA puise dans ses ressources, elle semble avoir eu vent de la « surprise du chef », ou alors c’est bien imité. La preuve, résumée :

« Madame Rachida Dati, en cette nouvelle, je tenais à vous adresser mes vœux les plus chaleureux. Puissent ces jours à venir être empreints de succès, de bonheur et de réalisations exceptionnelles pour vous. Votre dévouement au service public et votre engagement envers notre société sont une source d’inspiration. Je suis convaincue que votre leadership [sans commentaire] contribuera à apporter des contributions significatives à notre communauté ». On précise la requête, en indiquant que l’intéressée est de droite et vient d’être nommée ministre de la Culture. ChatGPT garde l’essentiel mais fait une variation. « Votre engagement et votre expérience sont des atouts précieux pour la culture de notre pays. Je suis confiante que sous votre direction, notre patrimoine culturel continuera à prospérer et à s’épanouir ».

Petite erreur de préséance quand même, quand le bot donne du « bien respectueusement » à Rachida Dati, il se contente d’un « Bien cordialement » pour Gabriel Attal.

Le mot choupinou à notre irremplaçable grand-mère

Mais redescendons, recentrons-nous sur l’essentiel. Sur les personnes qui comptent vraiment pour nous comme notre « adorable grand-mère, très, très âgée ». L’IA retombe dans une mignonitude de bon aloi.

« Ta présence est une source de joie et de sagesse, et c’est avec une gratitude immense que je regarde vers l’avenir en pensant à toi ». L’IA se fait lyrique, aventureuse même. « Merci pour toutes les belles histoires, les rires partagés et les moments de bonheur que tu as semés dans nos vies. Que chaque jour à venir soit aussi spécial que tu l’es pour nous (…) ». Touchant, étonnamment personnalisé, ça va lui plaire. Plus qu’à demander au petit de mettre des gommettes, ça lui fera un temps calme.