La promesse faite : remplacer les avocats par l’intelligence artificielle. Lancée le 1er janvier par Issam Reghi, un entrepreneur lyonnais établi à Dubaï, l’application I-avocat s’est attirée en un temps record les foudres de la profession. Le conseil de l’Ordre a vu rouge, sommant le garçon de retirer illico presto sa dernière invention des catalogues Apple et Google. Peine perdue. Le jeune homme n’a pas l’intention d’abdiquer. Par contre, il devra changer le nom de son appli. Retour sur la polémique.

Une promo un peu trop arrogante ?

Largement relayé sur les réseaux sociaux, le lancement de l’application a rapidement crispé les avocats. Dans la vidéo promotionnelle, tournée en bas des marches de l’ancien palais de justice de Lyon, une jeune femme ressort confiante du tribunal, sourire aux lèvres et téléphone à la main, se targuant de s’être défendue comme une pro et surtout sans avoir eu recours à un avocat.

Une voix off explique qu’I-avocat est « une intelligence artificielle spécialisée en droit, bien qu'(elle) n’ait pas de diplôme officiel » et se vante d’être « largement capable de rivaliser avec n’importe quel avocat ». Sa force, développe-t-elle : s’appuyer sur « une vaste base de données ». Onze millions précisément qui compilent les « 50 dernières années de décisions de justice » ainsi que les programmes des écoles du barreau et de la magistrature.

« Là, où un avocat mettrait un an, je ne mets qu’une minute. Là où un avocat t’aurait coûté 1.000 euros, je ne coûte que 69 euros », poursuit la campagne marketing. Suffisant pour allumer la mèche.

Qu’est-ce qui a le plus énervé les avocats ?

Très rapidement, les magistrats ont réagi sur les réseaux sociaux, relevant des informations erronées. « Elle vous invente des lois, comme la loi du 30 juillet 2020 sur le protoxyde d’azote citée ci-dessous, qui n’existe pas », raillait Me Eolas, l’avocat star sur X, tandis qu’un confrère se disait ironiquement impatient « de voir une IA plaider aux assises ». Mais pas seulement. Le principal problème ? L’appellation de l’application utilisant illégalement le nom d’avocat, pointe la profession. Car toute personne qui prétend pratiquer le métier d’avocat doit avoir un diplôme.

En réaction, Amaury Sonet, membre du conseil de l’Ordre, a expédié un courrier à Issam Reghi, lui demandant de retirer expressément l’appli des catalogues Google et Apple, sous peine de poursuites.

Quel avenir pour l’application ?

La réponse de l’entrepreneur n'a pas tardé. Pas question de céder. « Je ne l’ai pas retirée et je ne la retirerais pas », nargue le trentenaire au travers d’un communiqué posté sur les réseaux sociaux. « Ce que vous trouvez à nous reprocher n’est aucunement légalement opposable », argumente-t-il, rappelant que l’application « ne se décrit pas elle-même comme un avocat », mais bien comme une intelligence artificielle.

En réponse au mail de monsieur Amaury Sonet, s’adressant au nom des avocats du barreau de Paris et nous mettant en demeure de supprimer l’application I.Avocat d’apple store sous 24h… LOL! pic.twitter.com/zTdj1uaB8T — I-Avenir (@I_Avenir) January 5, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





« Aujourd’hui, la justice n’est pas facile d’accès. Une personne avec un petit budget n’aura pas les mêmes chances de gagner son procès qu’une personne disposant de moyens importants », plaide encore Issam Reghi, précisant que le « but est de ramener de l’équité dans la justice ».

Si, dans un premier temps, l’intéressé a indiqué qu’il refusait de changer le nom de son application, préférant régler cette affaire devant les tribunaux, il s’est ravisé depuis lundi. « A partir du 5 février, nous allons l’appeler I-Légal », confirme-t-il auprès du Progrès.