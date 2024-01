Pourquoi votre chien se montre-t-il agressif depuis plusieurs jours ? Pourquoi se met-il à remuer frénétiquement sa queue ou à se lécher la truffe ? Et est-il tout simplement heureux, angoissé ou bien triste ? Autant de questions que chaque propriétaire s’est un jour posé en observant son animal. Mais à moins d’avoir un vétérinaire, un éducateur ou un comportementaliste canin dans son entourage, pas facile de savoir ce que votre toutou a dans la tête et quelle émotion il ressent. Beaucoup sont tentés d’aller chercher la réponse sur Internet. Mais comme sur les forums santé, il se dit parfois tout et son contraire et aussi beaucoup d’âneries délivrées par des pseudo-experts.

Pour aider les propriétaires à décoder le comportement de leur chien, Emilie Nouveau et Vincent Coupeaux, deux amis rennais partageant la même passion pour les animaux, ont développé une application mobile, baptisée NeoVoice, qu’ils présenteront toute la semaine au CES de Las Vegas. Comme souvent, l’idée de cette start-up, lancée en juin 2022, émane d’une expérience personnelle vécue par Émilie Nouveau au printemps 2020. Alors que la France était confinée, la trentenaire a vu le comportement de son chien Réglisse, un chien-loup tchécoslovaque croisé labrador, changer subitement. « Il est devenu très agressif et il n’arrêtait pas de grogner », raconte la jeune femme, qui a consulté, sans grand succès, un vétérinaire et un comportementaliste animalier. Ce n’est que trois mois plus tard que le diagnostic est finalement tombé, son animal souffrant d’une inflammation du pancréas qui lui vaut désormais un traitement à vie. « On pensait qu’il souffrait de troubles du comportement, mais il exprimait finalement sa douleur en grognant », constate-t-elle.

La posture de l’animal et ses expressions faciales décryptées

Ingénieure en agronomie et spécialisée dans la nutrition animale, celle qui rêvait de devenir vétérinaire a alors imaginé avec Vincent Coupeaux, plutôt branché en informatique, un outil permettant d’évaluer le bien-être de son animal. Ils se sont appuyés pour cela sur l’expertise de l’École nationale vétérinaire d’Alfort avec qui ils ont noué un partenariat. Dans la première version de leur application, disponible en téléchargement depuis quelques jours, les propriétaires de chiens peuvent ainsi poster des photos de leur animal dans diverses situations. Grâce à une intelligence artificielle, l’application NeoVoice va alors analyser la posture de l’animal et ses expressions faciales. Et déterminer in fine s’il est heureux, stressé, excité ou en colère. « Cela ne donne pas un diagnostic médical, et on ne se substitue en aucun cas à un professionnel, assure Vincent Coupeaux. Cela donne toutefois des indications sur le bien-être de son animal. »

Dans les prochains mois, l’application s’enrichira avec la possibilité de publier des vidéos et de déceler des douleurs chez son animal. NeoVoice se veut aussi une passerelle entre particuliers et professionnels. « On veut faciliter les échanges mais aussi que l’application devienne à terme le carnet de santé numérique de l’animal avec son carnet de vaccination et le détail de toutes les interventions », développe Emilie Nouveau.

Une version pro de l’application est également disponible afin d’aider les professionnels animaliers dans leur quotidien comme la prise de rendez-vous ou la gestion de leurs clients. « Les ostéopathes ou comportementalistes animaliers sont souvent sur le terrain et n’ont pas forcément un cabinet, donc ils ont besoin d’un outil pour leur faciliter toutes ces tâches », souligne Vincent Coupeaux, qui espère aussi profiter de sa virée à Vegas pour sonder le marché nord-américain. Et peut-être bientôt partir à sa conquête.