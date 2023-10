Qui n’a jamais culpabilisé le matin en laissant son chien seul chez soi pour aller au travail ? Avant de claquer la porte on lui jette un dernier regard en lui disant qu’on rentrera vite le soir. Pour remédier à cette « angoisse de séparation », qu’elle vienne de l’animal ou du maître, Alexandra Surand a créé « Les Belles Truffes » la première crèche pour chiens à Puteaux.

La jeune femme originaire de Lyon se décrit comme « une passionnée des animaux » et l’idée d’une micro-crèche a germé dans son esprit lorsqu’elle a emménagé à Paris et a voulu adopter un chien. « J’avais des horaires de travail irréguliers et de grandes amplitudes donc je me suis intéressée aux différents moyens de garde pour animaux. »

Elle découvre alors que le marché des crèches pour chiens est déjà bien implanté dans les pays anglo-saxons mais pas encore en France. Elle se lance officiellement à l’été 2023 et ouvre son établissement en septembre dernier à Puteaux. Le lieu est situé juste à côté du quartier business de la Défense. Idéal, puisque sa clientèle est principalement composée de cadres.

« L’objectif c’est vraiment de faciliter le quotidien des maîtres pour contribuer au bien-être des animaux » assure Alexandra Surand qui est accompagnée au quotidien par des maîtres canins. Parmi les services proposés, promenade, jeux, séances de mastication et même du toilettage en supplément. Comptez 80 euros pour une journée de garde complète ou 50 euros la demi-journée, un abonnement permet aussi des réductions.

