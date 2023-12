Qui dit fêtes de fin d’année dit repas, invités, vaisselle et… ménage ! Toujours prêts à bondir sur les miettes de friand et de bûche, sans oublier les confettis du nouvel An, les aspirateurs-balais sans fil n’ont pas d’équivalent pour partir en mission à tout moment. Parmi eux, le nouvel HFX d’Hoover se distingue de la plupart des modèles présents sur le marché par sa polyvalence accrue. Un cadeau pour faire place nette après les festivités ? Pour s’en assurer, 20 Minutes l’a déjà testé.

L'aspirateur-balai HFX d'Hoover dispose d'une station Parking. - Hoover

3,71 kg ou 2 kg selon les usages

De loin, c’est un classique aspirateur-balai sans fil. De près, l’HFX se révèle sous toutes ses coutures. Et surprend. D’abord, il tient debout tout seul. Dans le jargon des fabricants, c’est ce que l’on appelle une position « parking ». C’est un atout incontestable que d’autres, comme les aspirateurs Dyson par exemple, ne proposent pas, et qui en facilitent grandement l’usage.

Ensuite, l’HFX propose une batterie et un bloc-moteur et amovibles. Intérêt ? Concernant la batterie, il est clair : le fait de pouvoir disposer d’un accu supplémentaire permettant de nettoyer plus longtemps. Pour le bloc-moteur, l’avantage est ici de pouvoir transformer le HFX soit en aspirateur-balai, soit en aspirateur de table en l’enfichant dans un collecteur adapté et fourni. Le premier servira pour les sols. Le second (plus petit) pourra être convoqué pour nettoyer les canapés, étagères… avec différents accessoires. Mais aussi plus de souplesse et moins de poids au bout du bras. Ainsi, l’appareil fait-il figure d’un astucieux deux en un : aspirateur balai d’une part (3,71 kg avec sa brosse principale) ; aspirateur à main – ou de table —, d’autre part (2 kg).

Corner Genie, la brosse géniale

Mais là où Hoover a vraiment poussé l’innovation ne se voit pas à l’œil nu. Pour découvrir la botte secrète de son HFX, il faut désolidariser de la pointe du pied la brosse principale de l’aspirateur pour qu’apparaisse ce que son fabricant appelle la Corner Genie.

Disponible à tout instant, la brosse Corner de l'aspirateur balai HFX d'Hoover Genie passe partout. - Hoover

Quèsaco ? Une minuscule brosse pour aspirer dans les coins ou dans des zones difficiles d’accès, celles où la grosse brosse ne pourra jamais s’aventurer. Et c’est malin. Faisant constamment corps avec la machine (pas la peine de jouer avec des accessoires), disponible à tout moment, cette brosse Corner Genie est articulée sur 360°.

Deux aspirateurs en un

À l’essai, l’HFX s’avère ainsi parfaitement pensé. Du coup, on l’utilisera en deux temps. Pour nettoyer sur les chaises, meubles, étagères, aspirer le canapé tout d’abord, en utilisant le petit collecteur. Pour cela, s’y greffent une mini-brosse motorisée avec éclairage LED à l’avant, une brosse deux en un pour aspirer un escalier, une table ou un bureau, par exemple. Mais aussi un très long suceur (oui, c’est comme cela que l’on appelle cet accessoire !). Mesurant 60 cm, celui-ci a la bonne idée d’être souple. Un vrai coup de maître de la part d’Hoover pour accéder aux plafonds, derrière un meuble, entre le réfrigérateur et la cuisinière…

Le moteur et la batterie du HFX d'Hoover peuvent être associés à une petit collecteur. - Hoover

Une fois terminés ces préliminaires à tout bon nettoyage, l’HFX s’utilisera ensuite pour nettoyer tous les sols, en alternant entre la brosse principale et la brosse Corner Genie. La praticité et l’efficacité sont là. On regrette cependant que cette brossette n’ait pas un meilleur glissé. Très souple lorsqu’on l’utilise d’avant en arrière, elle accroche davantage les sols durs lors de mouvements effectués de gauche à droite. Il faut donc bien penser à la présenter toujours face à la surface à nettoyer en effectuant des rotations du poignet qui tient l’HFX.

Répondre à des questions d’usage

Equipé d’un moteur de 385 W et d’une puissance d’aspiration de 64 AW (Air Watts) en mode Standard (ce qui est une bonne donnée), l’aspirateur Hoover est d’un usage très agréable et d’une belle efficacité, comme nous l’avons constaté.

Son autonomie avoisine les 30 minutes en mode standard (10 minutes en mode Turbo), une durée que l’on peut contrôler en temps réel sur l’écran de la machine, ce qui est un plus.

Outre son inventivité, nous avons par ailleurs été agréablement surpris par la qualité de fabrication du produit qui semble paré pour bien résister au temps. D’ailleurs, il est garanti 5 ans, ce qui est assez engageant. Indiquons que son emballage ne contient pas le moindre plastique superflu, toutes les pièces étant enveloppées dans des sachets en papier…

On sent ainsi qu’avec ce modèle vendu à partir de 499 euros, le constructeur a tenté de répondre à de vraies questions d’usage et de se mettre à la place de l’utilisateur. Utilisateur qui aura aussi la surprise de découvrir lors du rangement de la machine une énième astuce.

D’une pression sur un bouton, l’aspirateur se plie en deux, réduit son encombrement en hauteur pratiquement de moitié (65 cm au lieu de 112 cm), et dévoile une petite poignée de transport. De leur côté, les accessoires peuvent se ranger dans un filet fourni dans la boîte. Oui, c’est tout bête, sauf que personne n’en propose…

Une fois son ménage terminé, le collecteur du HFX se vide au-dessus d’une poubelle comme pour la plupart de ses concurrents. Si vous le pouvez, nous vous conseillons de réaliser cette opération en extérieur, des poussières voltigeant toujours à cette occasion. Et sur ce point, hélas, Hoover n’est pas encore parvenu à réinventer la roue…