Alors qu’il était à Montpellier pour participer aux finales des championnats de League of Legends, un jeu vidéo très populaire, le streamer allemand NoWay4u_Sir a été violemment agressé dans les rues de la préfecture de l’Hérault. Dans une vidéo publiée sur X (anciennement Twitter), on y voit deux hommes le frapper violemment pour lui voler sa montre.

La vidéo est prise par une autre personne parlant allemand, sans doute un proche du joueur. On l’entend appeler la police. Il n’intervient pas, en revanche, pour tenter de mettre fin à cette agression.

625.000 abonnés sur Twitch

« Je vais bien », a précisé le streamer sur le réseau social. Il explique que ses agresseurs ont pointé sur lui « une arme à feu, qui s’est révélée factice » (il a publié une autre photo avec l’arme brisée à terre) et un grand couteau de cuisine.

Bin okay, passt auf euch auf pic.twitter.com/9vTbn9t63f — NoWay (@noway4u_sir) September 10, 2023



NoWay4u_Sir est l’un des streamers allemands les plus célèbres sur la plateforme Twitch, où il compte plus de 625.000 followers. Les vidéos de cette agression ont suscité de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, d’autant que le joueur, considéré comme l’un des plus grands spécialistes de League of Legends, est reconnu pour son calme et son humour à travers ses vidéos en live.