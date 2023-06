Trop d’écrans, trop de lumière artificielle au bureau, trop d’air conditionné, trop de boulot aussi ? Bref, vous avez la vue fatiguée et vous terminez cette saison sur les rotules. À défaut de réduire le temps passé à scroller sur l’écran de votre smartphone, le masque Masseyes Pro de Massforce promet de vous soulager la vue. Il rejoint une cohorte de produits tech dédiés au bien-être. Pour le vérifier, 20 Minutes l’a testé.





Le masque de massage oculaire MassEyes Pro. - Massforce





Fatigue, cernes, sommeil…

En attendant le masque de plongée durant les vacances d’été, voici le masque de massage pour les yeux. Lancé par la société française Massforce (spécialisée dans les appareils de musculation, de récupération et de soins), le Masseyes Pro promet plein de bonnes choses sur le papier : réduction de la fatigue oculaire, amélioration du flux sanguin, soulagement de la fatigue et des migraines, et même réduction des cernes !

Actuellement vendu 99 euros (au lieu de 139 euros) sur le site de son fabricant, ce masque de 240 gr qui fonctionne sur batterie (autonomie : 90 minutes) est composé de seize têtes de massages motorisées. Il s’accroche au visage à l’aide de sa sangle élastique et se pose sur les yeux. Dès lors, l’utilisateur sélectionne l’un des quatre programmes de massages proposés et laisse la machine opérer. Sans attendre, chaque tête de massage va, selon un rythme qui lui est propre, réaliser des petits mouvements circulaires et masser délicatement la partie de la peau avec laquelle elle est en contact.

Ces séances, programmées pour durer 15 minutes chacune, s’exécutent également avec des sons diffusés par de petits haut-parleurs : musique douce ou chants d’oiseaux. Le masque étant Bluetooth, on peut leur substituer de la musique jouée sur son smartphone, un podcast ou, pourquoi pas un livre audio pour pleinement profiter de la pause que l’on s’offre.

Des oiseaux dans les oreilles

Testé à plusieurs reprises, le masque Masseyes Pro surprend tout d’abord. Les « papouilles » des têtes de massages sont parfaitement synchronisées les unes avec les autres, allant même, comme pour l’un des programmes que nous avons essayés, simuler comme un mouvement de balayage d’un œil vers l’autre et offrant ainsi une vraie sensation de douceur très homogène.





Le masque Masseyes Pro intègre seize têtes de massage motorisées. - Massforce





Recouvertes de silicone, les tête offrent par ailleurs un contact avec la peau assez agréable, délicat, doux, même celles qui vont prendre soin de nos paupières, sensibles de nature, car assez souples. Précisons évidemment que les yeux ne sont jamais en contact avec l’un de ces points de massage, mais que seulement leur contour est traité.

Les sons proposés de base pourraient ajouter au confort procuré, mais insuffisamment amplifiés, ils peuvent sembler anecdotiques face au petit bruit ronronnement des moteurs des seize têtes de massage, constamment perceptible. Astuce : utiliser le masque, comme nous l’avons fait, avec des écouteurs, permet d’ajouter à la sensation de bulle de bien être.

Un moment pour soi

Le masque propose par ailleurs de choisir un massage plus ou moins chaud, la température de ses têtes pouvant être réglées sur deux niveaux. Pas de risque de se brûler ! Si le constructeur ne précise pas la température à laquelle le contour de nos yeux sera soumis, une douce sensation de chaleur complète l’expérience.

Durant une séance, les petites grilles devant les yeux évitent tout phénomène de transpiration, mais permettent aussi de voir (à peu près) ce qui nous entoure. Impossible néanmoins d’effectuer un massage en vaquant à une autre occupation, et encore moins de regarder la télévision ! Ce petit moment de plaisir solitaire et coupable suppose ainsi d’être confortablement assis ou, mieux, allongé, pour vraiment en profiter.

Au début, les 15 minutes de massage peuvent sembler un peu longues. Mais après plusieurs séances, on finit par y prendre goût, se détendre et savourer pleinement l’instant. On ressort incontestablement destressé de cette expérience, les yeux d’abord un peu engourdis aussi, mais le Masseyes Pro apporte véritablement une sensation de bien-être quasi immédiate. En revanche, impossible de vérifier les autres arguments du constructeur, comme la réduction des cernes. Constructeur qui, dans sa communication, les avance sans les étayer par une quelconque justification.