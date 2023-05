La nouvelle génération d’IA vous angoisse-t-elle ? Racontez-nous

L’arrivée de ChatGPT a remis sur le devant de la scène la question d’une IA forte ou générale, dotée d’une intelligence quasi humaine. Si on n’y est pas du tout, l’IA pourrait toutefois transformer la société en profondeur. Selon une étude de Goldman Sachs publiée en mars 2023, 300 millions d’emplois dans le monde pourraient disparaître dans les années à venir. Selon la banque d’investissement, aux Etats-Unis et en Europe, deux tiers des professions seront « exposées à un certain degré d’automatisation par l’IA ». De quoi créer une bonne dose d’anxiété dans la population.

Mais il n’y a pas que le marché de l’emploi qui est inquiétant. Donner un pouvoir décisionnel à une IA, critiquée pour ses biais algorithmiques, est dangereux. ChatGPT a un fort pouvoir d’engendrer des propos qui ne sont pas vérifiés, qui peuvent être de fausses informations, et de créer des machines qui vont les utiliser pour recréer d’autres fausses informations. Les dérives d’une société qui humanise l’IA sont nombreuses. Et on est loin d’avoir tout vu.

La nouvelle génération d’IA dite générative vous inquiète-t-elle ? Comment voyez-vous le monde de demain ? Racontez-nous.