L’IA fait-elle un pas de plus vers l’intelligence humaine ? Auto-GPT, un modèle d’intelligence artificielle disponible sur Github, prendrait le chemin d’une intelligence artificielle générale (AGI), c’est-à-dire une IA forte avec des capacités cognitives aussi performantes que celles des humains. Une démonstration en ligne montre l’outil capable de se servir de ChatGPT pour réaliser des tâches de façon autonome. Par exemple, on peut lui demander de chercher un événement et de créer une recette de cuisine adaptée. Il va glâner sur le Web, étudier les contenus et dénicher un événement et une recette, comme le ferait un humain.

« Vous pouvez maintenant demander à l’IA de réaliser la tâche que vous souhaitez », a confirmé fin mars sur Twitter son créateur, Toran Bruce Richards sous le pseudo Significant Gravitas.

Latest Demo of Auto-GPT, an open-source experiment to make #GPT4 into a fully autonomous AI🤯🤖

You can now give the AI whatever task you like! 💰

If you would like to give it a try yourself, feel free to check out the GitHub repo in the comments below, it's free! 👇 pic.twitter.com/sZJx3BQiRS — Significant Gravitas (@SigGravitas) March 30, 2023



Rêve ou réalité ? L’IA prend-elle vraiment le chemin attendu par les transhumanistes qui annoncent l’arrivée d’une machine capable de dominer l’intelligence humaine ? On fait le point avec Christophe Cerisara, chercheur du CNRS au Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications.

Quelle est la différence entre ChatGPT et Auto-GPT ?

ChatGPT est un agent conversationnel qui permet d’interagir avec un utilisateur humain sous la forme d’une conversation. Il utilise tout le Web comme base de données. Pour pouvoir stocker toute cette information et la compresser, il faut que les modèles aient une certaine taille qu’on mesure en nombre de paramètres ou de mémoire qu’il est capable de stocker. Plus on injecte de grande quantité de données, plus ces tailles grossissent et en 2022 on a atteint des tailles de l’ordre de 500 milliards de paramètres. On commence à voir se développer des outils qui utilisent les capacités de ChatGPT pour des applications plus concrètes. Et AutoGPT en fait partie. Il résout des problèmes en utilisant à la fois la conversation de ChatGPT et des petits outils qu’il met à disposition.

Que fait-il concrètement ?

Si vous regardez le site d’Auto-GPT, il y a une démonstration. Ils demandent à Auto-GPT d’expliquer ce qu’est Auto-GPT, par exemple. Si vous deviez résoudre ce problème en tant qu’humain, vous iriez faire une recherche sur Google. Une fois que vous auriez trouvé les pages qui expliquent ce qu’est Auto-GPT, vous les liriez et vous en feriez un résumé. Auto-GPT fait exactement cela, il décompose le problème initial en utilisant les différents outils qu’il a à sa disposition et en s’aidant de ChatGPT. Comme ChatGPT est capable de décomposer un problème complexe en problème plus simple, il va dire : d’abord, il faut interroger Google, ensuite il faut faire un résumé. Le programme Auto-GPT va faire ces choses les unes après les autres. Il va automatiser ce qu’un humain normal ferait s’il voulait utiliser ChatGPT. Mais c’est tout, il n’y a aucune intelligence là-dedans. C’est une automatisation de ces processus pour les rendre plus simples.

Est-on en train de vivre une vraie révolution de l’IA avec ChatGPT et maintenant Auto-GPT ?

Il y a une révolution au niveau des grands modèles de langage. L’architecture de ces modèles a été inventée en 2016 par Google. Ils ont commencé à grossir en termes de capacité à partir de 2018, et en 2021-2022, on a atteint des tailles qui ont permis de voir des phénomènes qui n’ont jamais été observés avant et qu’on appelle des « phénomènes émergents », comme la capacité de décomposer un problème complexe en problème plus simple. La révolution précède un peu ChatGPT, mais ils ont quand même fait un effort considérable avec cet agent conversationnel. Il y a un effet de mode. Dès qu’il y a quelque chose de nouveau qui sort, les gens se précipitent. C’est la courbe classique de Gartner. Pour l’instant, on est dans la phase d’euphorie. Il va y voir une désillusion et une fois passée, on commencera à faire des choses sérieuses.

Auto-GPT prend-il le chemin d’une IA générale (AGI) ?

Il en est très loin. Il n’y a pas de définition exacte d’une AGI parce qu’il y a différentes interprétations. C’est une intelligence artificielle qui aurait les mêmes facultés cognitives que l’humain. Elle serait capable d’apprendre par elle-même et de s’améliorer avec le temps. C’est de la science-fiction, soyons clairs. ChatGPT ne possède en rien toutes les capacités cognitives humaines.

Les machines sont capables d’une certaine forme de raisonnement, mais ça n’en fait pas du tout une intelligence humaine.

Auto-GPT est-il un pas de plus que ChatGPT ?

C’est juste une manière de programmer une boucle qui permet d’utiliser ChatGPT à plusieurs reprises. C’est assez simple conceptuellement. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. A mon avis, il faut simplifier l’accès à ChatGPT. Pour l’instant, c’est amusant de converser avec cet outil mais ça ne sert pas à grand-chose d’autre. Auto-GPT est une première tentative mais il reste trop général. Ils essayent de résoudre tous les problèmes avec cette boucle. On va probablement voir des outils de plus en plus spécialisés qui intégreront ChatGPT et les grands modèles de langage mais qui seront spécialisés. Vous aurez un outil pour apprendre une langue étrangère, par exemple, ou pour la conduite autonome. Plein d’outils vont se développer de manière spécialisée qui simplifieront l’accès à ChatGPT. On ne sera plus focalisés sur ces grands modèles de langage, ils seront cachés derrière une utilité concrète. On pourra appuyer sur un bouton et ça fera ce qu’on veut.

Est-on en passe de voir réaliser le rêve transhumaniste de voir naître une IA forte ?

On ne verra pas une IA forte avant très très très longtemps. Les transhumanistes, c’est vraiment de la science-fiction. Peut-être qu’une réflexion sur la notion d’intelligence va être menée. C’est aux philosophes et aux sociologues de le faire. Mais on ne peut pas comparer l’intelligence d’une machine avec l’intelligence animale ou humaine. Les machines sont capables d’une certaine forme de raisonnement, mais ça n’en fait pas du tout une intelligence humaine.