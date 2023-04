ChatGPT fascine même jusqu’au ministre de l’Economie. Et si on en croit Bruno Le Maire, l’intelligence artificielle créée par OpenAI pourrait même écrire les discours politiques. Interrogé par C médiatique sur France 5 ce dimanche, le ministre de l’Economie a avoué avoir testé ChatGPT pour écrire un discours sur la Chine.

« J’ai testé, c’est assez fascinant, a-t-il expliqué. J’étais speech writer, j’ai rédigé des discours de Dominique de Villepin et Jacques Chirac pendant des années. Et donc, j’ai testé, j’ai regardé : faites-moi un discours sur la Chine de Xi Jinping en 2023 et j’ai eu un discours assez intelligent, bien structuré en exactement cinq minutes, là où il y a vingt ans il m’aurait fallu trois ou quatre heures pour faire ce discours ». Et de conclure sur l’importance de réfléchir sur l’éthique de ces technologies. « Je pense qu’il faut encadrer », a-t-il insisté.





🗣️Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a testé #ChatGPT et voilà ce que ça donne ⬇️🤫@BrunoLeMaire, le ministre de l’Economie, dans #Cmédiatique avec @melanietaravant



La suite c’est ici : https://t.co/zLdOYN3f45 pic.twitter.com/Uglltrzg7X — Cmédiatique (@cmediatique) April 2, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Potentiel concurrent à Google

ChatGPT est apparu en novembre et a rapidement été pris d’assaut par des utilisateurs impressionnés par sa capacité à répondre clairement à des questions difficiles, à écrire des sonnets ou du code informatique. Financé par le géant informatique Microsoft, qui l’a ajouté à plusieurs de ses services, il est parfois présenté comme un potentiel concurrent au moteur de recherche Google.