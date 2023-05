Tinder, Bumble, Fruitz, Once… la famille des applications de rencontre s’agrandit avec une start-up frenchie et 100 % toulousaine : JOG. Ici, les swipes, les likes, les matchs se gagnent sur vos trajets. En effet, JOG est une application qui permet aux célibataires de convertir leurs pas en « dates ». Vos pas quotidiens deviennent des crédits (appelés jogz), dépensables directement dans l’application. « Nous souhaitions tout d’abord réunir les gens qui aiment faire du sport, puis créer une application de rencontre pour faire des dates sportifs. Finalement, nous avons voulu ouvrir à tous pour motiver les gens à bouger. Nous voulons qu’ils se sentent mieux dans leur corps, dans leur tête, qu’ils préfèrent la marche à la voiture lorsque cela est possible. Pour la première fois dans le secteur du dating, une application aura pensé au cœur des célibataires et à la planète », développe Maxime Marques, l’un des cinq collaborateurs qui ont lancé l’application fin février.

D’un pas décidé, vous pourrez alors obtenir la possibilité de liker une fois au bout de 1.000 pas. Il existe, par ailleurs, plusieurs niveaux de likes, pouvant vous donner toutes les chances de matcher avec l’élu de votre cœur.

Ciao l'algorithme

« Le geste est beau tout de même : il faut se bouger pour faire des rencontres et en face, on sait que la personne a fait de même pour vous rencontrer, vous parler. Il y a de véritables efforts pour aller jusqu’à un potentiel date plutôt que seulement swiper à droite ou à gauche », explique Maxime aux côtés de ses associés Baptiste Maurice, Jayveen Woochit, Nicolas Marcinkowski et Jeremie Irr. « Ça redonne de la valeur aux rencontres. L’objectif est simple, faire en sorte que les rencontres ''virtuelles'' ressemblent à celles de la vraie vie, avec un peu de hasard et de sérendipité. Les célibataires devront faire un pas l’un vers l’autre pour espérer avoir un Coup de foudre sur JOG », ajoute le trentenaire toulousain qui a fait ses armes à la Toulouse Shool Management.

Et ce n’est pas les utilisateurs qui le contrediront. Yvan, 26 ans, est inscrit depuis le lancement de l’application : « J’ai découvert JOG via les réseaux sociaux et j’ai accroché direct avec l’approche novatrice. Pas rapport aux autres applis, on voit bien la différence. Je suis un peu devenu addict à compter mes pas dans la journée. » Du côté d’Agathe, c’est un carton plein. La jeune entrepreneuse de 25 ans a été rapidement séduite par l’application, déjà, puis par les profils : « Je me suis inscrite dès le lancement car je voulais soutenir une start-up locale. Le principe de marcher me plaisait également. Je trouve ça plus sain et ludique comme concept. JOG me correspond bien et je la trouve très facile d’utilisation. »

Autre originalité de l’application : la fin de l’algorithme. « Pour mettre fin à ce diktat, le modèle de l’application est transparent et très simple : plus le célibataire aura fait de pas, plus il sera mis en avant. » « J’ai tout de suite apprécié le fait qu’il n’y avait pas d’algorithme et que tout le monde pouvait mériter des matches si on se bouge », tranche Yvan. En quelques mois, l’application comptabilise près de 4.000 utilisateurs, surtout des Toulousains et des Parisiens qui ont majoritairement entre 20 et 25 ans. La prochaine étape : conquérir la France entière et faire bouger les célibataires avant de s’asseoir pour profiter de son date.