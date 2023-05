Quand on est lycéen et qu’on vit encore chez ses parents, a priori, on a un porte-monnaie protégé des effets de l’inflation. Mais rien n’empêche de se sentir concerné. Simeon Simeonov, lui, a pris la chose à cœur car, « pendant les repas en famille, [ses] parents parlaient de plus en plus de ça, du fait que les courses leur revenaient toujours plus cher ». Alors ce Niçois de 18 ans, arrivé de sa Bulgarie natale à l’âge de 6 ans, a eu envie de les aider. Eux, et tous ceux qui poussent régulièrement un caddie.

L’élève en Terminale « Numérique et sciences informatiques » du lycée Sasserno, dans le centre de la capitale azuréenne, a réfléchi à une appli pour « faire le maximum d’économies malgré les hausses de prix », de 15 % en un an sur les produits alimentaires, selon les dernières données de l’Insee, communiquées vendredi. Tous Anti Inflation (le clin d’œil a TousAntiCovid est plus qu’évident), une sorte de méga comparateur, est sorti « au bout de trois-quatre mois de travail en dehors des cours », raconte le jeune homme. D’abord sur Android, fin mars, puis pour iOS il y a trois semaines.

Des données « open source »

Avec « juste quelques petits algorithmes » et surtout la bonne idée, Simeon Simeonov offre une solution un peu austère pour le moment mais surtout diablement efficace. Le programme du jeune majeur, qui avait jusque-là « bidouillé » des lignes de code mais surtout créé de nombreux sites Web pour lesquels il a commencé à vendre ses talents, ne se base que des données en libre accès. « Je me base sur la bibliothèque de produits alimentaires Open Food facts, utilisée notamment par l’application Yuka, et sur les sites des drives des supermarchés qui proposent ce service. Tout simplement », détaille-t-il.

Il suffit de scanner un code barre ou d'entrer le nom du produit - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Le fonctionnement est enfantin : il suffit de scanner le code-barres d’un article (ou de taper son nom) et, en quelques secondes, son prix s’affiche pour chacune des différentes enseignes. Tous Anti Inflation permet de mettre sa liste de courses dans un panier et de comparer. Avec, à la clé, deux solutions. Aller dans le magasin qui propose le total le moins cher. Ou, pour les plus téméraires, la possibilité de visiter les différentes enseignes pour acheter chaque item au meilleur prix.

« Casino le plus cher, Leclerc offre les meilleurs tarifs »

Grâce à ce système, le jeune homme s’est en tout cas forgé une vision assez précise de l’offre. « Casino est régulièrement le plus cher. Carrefour et Auchan sont souvent bien placés et Leclerc propose les meilleurs tarifs dans 70 à 80 % des cas », explique-t-il à 20 Minutes. Quitte à froisser un des géants de la grande distribution.

Si son app décolle, ce qui ne serait pas étonnant vu que 97 % des Français affirment désormais « comparer systématiquement les prix » selon une étude de L’observatoire E.Leclerc des Nouvelles consommations avec Ipsos, publiée mercredi, le jeune homme devrait y ajouter rapidement de nouvelles fonctionnalités. Il aimerait notamment lister « toutes les promotions des prospectus, du style un acheté, un offert, ou le deuxième à 50 %, et un jour pourquoi pas proposer le transfert du panier directement sur le site du vendeur concerné. »

Avec une monétisation de son appli à la clé ? « Je n’y avais même pas pensé, souffle Simeon Simeonov. Si on me le propose, ce serait bien. » Sans publicité pour le moment, son appli est surtout gratuite et devrait le rester « sinon, ça n’aurait aucun sens », selon lui. Mais le lycéen, qui paye un abonnement à des serveurs pour faire tourner Tous Anti Inflation, propose quand même la possibilité de lui « faire un don ». Il suffit de cliquer sur le petit cœur en haut à droite de l’écran de son smartphone. « Une façon de m’encourager à continuer », dit-il.