18h45 : On est installé, T-15 min

Bonsoir à toutes et à tous, je suis bien installé à l'amphi Shoreline de Mountain View, c'est un peu le jardin de Google. Il fait frais et on patiente avec un DJ geek qui expérimente avec l'IA pour donner le ton et nous guide dans une méditation matinale pour être zen et oublier l'I.A.pocalypse! Just kidding!





Pour patienter avant le début de la keynote de Google, on a droit à DJ méga geek, qui nous fait faire de la méditation, et ça passe pas mal à 9h30!

Toutes les annonces à suivre en live blog sur @20Minutes #GoogleIOhttps://t.co/pGBNLo2rm1 pic.twitter.com/Nsn9pto6ko — Philippe Berry (@ptiberry) May 10, 2023