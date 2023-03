Voici le top 5 des marques high-tech préférées des Français

Pas de pomme au menu des Français quand on parle high-tech. En effet, Apple ne figure pas dans le top 5 des marques high-tech préférées des Français selon l’étude réalisée par OpinionWay pour la Marque préférée des Français. Ce top 5, 20 Minutes vous le révèle en exclusivité : Samsung arrive en tête, la marque coréenne est d’ailleurs la première marque non alimentaire du top 30 des marques préférées des Français. Philips prend la deuxième place de ce top 5, suivi par Microsoft, HP et Sony.

La Marque préférée des Français not « une progression notable des marques high-tech pro qui traduit le besoin des Français de bien s’équiper avec la normalisation du télétravail ». Les trois marques high-tech qui ont le plus progressé cette année sont : Lenovo, Brother et HP.

Et puisqu’on en est à parler de marque préférée des Français, sachez que 20 Minutes truste la première place du classement des marques d’info. Nous vous remercions pour votre confiance.