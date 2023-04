Près de Nice, les téléphones s’offrent une nouvelle vie sous le soleil

A l’intérieur de plusieurs caisses, tout un lot d’iPhone 12, protégés dans de petites enveloppes en plastique, attend encore de passer entre les mains de Michel. Sur le bureau de ce technicien, six autres smartphones sont déjà au banc d’essai. « On contrôle tout, l’écran, les haut-parleurs ou encore la connectique, explique ce salarié de Reborn. Installée depuis 2017 dans la zone industrielle du Broc, à quelques kilomètres de Nice (Alpes-Maritimes), cette entreprise jusque-là très discrète est pourtant le leader français revendiqué du reconditionnement de téléphones. Et si elle a aujourd’hui décidé d’ouvrir ses portes à 20 Minutes, c’est qu’elle est pleine d’ambition sur un marché très dynamique, encore boosté par l’inflation.

« D’ici à 2025, nous ouvrirons un nouveau site production de 7.200 m2, en plus de nos installations actuelles de 6.000 m2 », annonce Roger‐David Lellouche, le PDG de la société. Cette filiale de DPA Europe exporte déjà vers le Portugal, l’Espagne et la Suisse depuis deux ans, mais entend aller beaucoup (beaucoup) plus loin. « L’objectif est de tripler notre production à l’horizon 2026, pour devenir le leader européen avec 1,5 million de produits high-tech » remis à neuf, poursuit le responsable.

Un marché en hausse face à celui du neuf, qui baisse

L’an dernier, Reborn, qui emploie une centaine de personnes sur son site de production et pourrait en embaucher jusqu’à 200 de plus avec son projet d’agrandissement, remettait déjà en circulation 580.000 produits d’occasion. Dont 380.000 smartphones, essentiellement de marque Apple et Samsung, distribués via les enseignes Cdiscount, Amazon, Boulanger et le réseau Fnac-Darty notamment.





Reborn a reconditionné 380.000 smartphones, essentiellement des iPhone, en 2022 - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Ce marché parallèle séduit de plus en plus de clients alors que le prix des téléphones neufs ne cesse d’augmenter. En 2022, 3,2 millions de ces appareils d’occasion se sont écoulés en France, soit 8 % de plus qu’en 2021 (+11,5 % dans le monde) et 21 % du volume total des smartphones achetés, selon plusieurs études. A l’inverse, les ventes mondiales de matériel neuf dévissaient de 11 % sur les douze mêmes mois.

L’engouement autour de cette économie circulaire trouve ses explications dans l’écologie qui préoccupe de plus en plus de consommateurs, selon d’autres enquêtes. « Combien de déchets sauvés ? Combien de CO2 économisés ? C’est colossal », vante Roger‐David Lellouche. Mais si ces produits font autant de nouveaux adeptes, c’est aussi et surtout parce qu’ils sont évidemment moins chers (entre -15 % moins pour les modèles les plus récents et jusqu’à -70 % pour les plus anciens) que le neuf, tout en étant aussi performants, assure le responsable. « Un produit doit passer 54 points de contrôle pour pouvoir être reconditionné et expédié à nos clients, rappelle le PDG. Le risque principal se situe autour de la batterie, sur le nombre de cycles de charge qui ne doit pas être trop important. Sinon, nous la changeons. Nous nous concentrons aussi particulièrement sur l’écran. Il faut vérifier qu’il n’y ait pas de micro-fissure ou de pixel inopérant. Et nous offrons une garantie d’un an. »

En provenance notamment des USA

Le stock de produits d’occasion de Reborn provient à 60 % du marché américain. « C’est en grande partie directement d’Apple qui nous les vend », via son programme Apple Trade In, explique-t-on dans les coulisses de l’entreprise. Outre-Atlantique, elle en achète aussi auprès d’opérateurs où la pratique du leasing, la location avec option d’achat, est très répandue pour les smartphones. Sur les 40 % restants, 20 % proviennent d’autres sources d’approvisionnement en Europe et 20 % d’Asie.

Des filières bien verrouillées qui devraient permettre à l’entreprise d’accompagner son développement. « L’ensemble des analyses nous conduit à conclure que le marché du reconditionné va continuer à croître de manière significative dans les années à venir », conclut Roger‐David Lellouche.