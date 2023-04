On ne fait pas tourner une multinationale avec Paint et Word. Ni même une PME. La plupart des entreprises utilisent des logiciels métiers. Des applications professionnelles, capables de gérer en temps réel des stocks, des plannings ou des données en tout genre. Dans ce domaine, florissant, la tendance est au « low code », voire au « no code » : de plus en plus de « progiciels » sont créés sans toucher à la programmation informatique, fastidieuse et obscure. On ne met plus les mains dans le cambouis, tout est intuitif.

Selon une étude parue en 2021 de l’agence Gartner, spécialisée dans les conseils aux entreprises, d’ici 2025, 70 % des nouveaux logiciels professionnels feront appel à ces technologies simplissimes, qui ont l’avantage d’être plus rapides, moins chères… Et plus opérationnelles, alors que la pénurie de développeurs gronde. A Montpellier, Yoo Soft est un espoir du « no code ». Cette start-up propose aux entreprises, les petites comme les grandes, de tailler sur-mesure un logiciel adapté à leur activité, sans toucher au code.

Yoo Soft a développé une solution simple, pour créer des logiciels sans toucher au code. - Yoo Soft

« Il y a une réactivité sans commune mesure »

C’est Eric Quivy, fondateur de Colombus, un logiciel adopté par 500 chaînes de magasins dans le monde, ex-directeur de l’Information à Orchestra-Prémaman, qui a fondé Yoo Soft. Aujourd’hui, son bébé croule sous les levées de fonds. « J’ai mis en place de nombreux logiciels, et je me suis rendu compte qu’on était, toujours, en train de redévelopper les mêmes fonctions, confie-t-il. Développer un logiciel, ça coûte cher. Alors, les entreprises hésitent à en développer de nouveaux. Certains sont très anciens, et ne collent plus aux besoins des métiers, qui ont évolué. Si un logiciel a été développé dans les années 1990, il ne tenait pas compte d’Internet. Et maintenant, tout tourne autour d’Internet ! »

Yoo Soft propose ainsi aux entrepreneurs de créer n’importe quel logiciel professionnel, en quelques heures à peine, et d’y apporter des modifications en quelques clics, dès que l’entreprise a de nouveaux besoins. « Il y a une réactivité sans commune mesure, ça change complètement la relation que l’on a avec un logiciel », note l’entrepreneur.

Sans taper une seule ligne de code

La simplicité de la solution inventée par l’équipe de Yoo Soft est telle que les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, intervenir elles-mêmes, en direct, dans les modifications à apporter à leurs plates-formes. Sans taper une seule ligne de code, bien sûr. L’autre gros plus, c’est que les applications créées grâce à Yoo Soft sont taillées sur-mesure. Car la plupart du temps, les entreprises travaillent avec des logiciels qui n’ont pas été conçus spécifiquement pour elles et qui, souvent, coincent un peu aux entournures. « En règle générale, 80 % des besoins sont standards, et 10 à 20 % sont spécifiques aux entreprises, explique Eric Quivy. Et souvent, ces 10 à 20 %, ils sont très importants, car c’est pour ça que votre entreprise existe, c’est ce qui fait votre différence. »

Cette start-up prometteuse, hébergée au Bic, la très prisée pépinière d’entreprises de Montpellier, était l’une des lauréates du concours d’Etat I-Nov, au mois de janvier.