Veni, vidi, vici ! Si l’essentiel est de participer, le but des milliers de coureurs qui prendront le départ du Marathon de Paris 2023 est également de vaincre… et de franchir la ligne d’arrivée ! 42.195 km ! Nombreux seront celles et ceux qui utiliseront une montre connectée pour les soutenir durant l’effort. Devenues indispensables pour parfaitement gérer ses entraînements, les petites tocantes GPS le sont tout autant pour adapter sa course à la compétition. 20 Minutes en a sélectionné trois, pour tous les niveaux, parmi les nouveautés de cette année 2023.

La débutante : Polar Pacer Pro

Avec son écran LCD, la Pacer Pro offre un accès immédiat à ses fonctions à l’aide de ses cinq boutons. Son interface, sobre, conviendra aux débutants qui ne cherchent pas de fonctions superflues. De leur côté, les applications Polar Flow et Polar Beat compilent les données. Face à la première dédiée aux activités quotidiennes, la seconde, axée sport, recense sorties, fréquence cardiaque moyenne et maximale, cartographie… 299 euros.





La montre Pacer Pro est une belle porte d'entrée dans le running. - Polar





Notre avis : Légère (41 g), cette montre offre une belle porte d’entrée dans l’univers des tocantes de running. Bien que son écran ne soit pas tactile, son usage est intuitif. Et il est possible de programmer ses sorties par le biais de son application.

La personnalisée : Forerunner 265, de Garmin

Axée running, la Forerunner 265 s’adapte à votre niveau en proposant des entraînements qui tiennent compte de vos dernières performances, de votre niveau de récupération, mais aussi de la qualité de votre sommeil… Cette montre intègre un moniteur optique de fréquence cardiaque et un oxymètre (SpO2), mais aussi, pour la montagne, un altimètre pour mesurer l’altitude, le dénivelé, la distance verticale… Pour stimuler ses courses, elle embarque son propre lecteur de musique (8 Go). 499 euros.





La montre Forerunner 265 propose des entraînements personnalisés. - Garmin





Notre avis : L’écran Amoled lisible, contrasté et coloré (idéal au soleil) de cette montre à l’autonomie jusqu’à 26 heures séduit. Optimisée pour la course, elle peut également mesurer vos performances pour 30 sports et saura vous accompagner dans l’eau (5 ATM). Parmi ses fonctions, la prédiction du temps de course est un bon indicateur en compétition.

La complète : Peak Pro, de Suunto

Pour sa Peak Pro, le constructeur finlandais Suunto multiplie les nouveautés : processeur flambant neuf qui offre une fluidité d’usage exemplaire, nouveau capteur cardio qui augmente la précision des mesures, nouvelle puce GPS… sans oublier une interface débarrassée de ses artifices. Multisport (elle intègre jusqu’à 95 modes sportifs), son application permet de préparer une course, un itinéraire pour la rando ou le vélo. A partir de 499 euros.





La montre Peak Pro est une multisports très résistante. - Suunto





Notre avis : Dotée d’une très confortable autonomie (jusqu’à 15 jours selon l’usage), cette montre en acier inoxydable permet à Suunto de se poser en concurrent très sérieux à Garmin. Adaptée à la plongée jusqu’à 10 mètres, sa résistance (10 ATM) la rend aussi compatible avec toutes les activités nautiques.