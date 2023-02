De la nouveauté dans le parcours du marathon de Paris 2023. Le 2 avril, les participantes et les participants se mesureront toujours aux 42,195 km dans la plus belle ville du monde mais sur un nouveau tracé. Le départ se fait depuis les Champs-Elysées avec des premiers kilomètres proposant comme spectacle la place de la Concorde, l’Opéra Garnier, le musée du Louvre, l’Hôtel de Ville et l’Opéra Bastille.





Parcours du marathon de Paris 2023 avec notamment un passage devant l'Opéra Garnier. - Schneider Electric Marathon de Paris 2023





Puis, les runners font une incursion dans le bois de Vincennes avant une nouvelle offre touristique vers Notre-Dame, le musée d’Orsay, le Grand Palais et la tour Eiffel. Une deuxième partie arborée les attendra dans le bois de Boulogne. Précédemment, les marathoniennes et marathoniens auront longé le stade Roland-Garros et l’hippodrome d’Auteuil.

Des derniers kilomètres inédits

L’inédit sera au 38e kilomètre à la sortie du bois de Boulogne avec un nouveau tracé pour rejoindre la ligne d’arrivée sur l’avenue Foch. Au programme le Trocadéro, la place Victor-Hugo, la porte Dauphine. « Les spectateurs et les supporteurs pourront profiter de ce nouvel itinéraire pour voir plus facilement passer leurs favoris à plusieurs reprises », soulignent les organisateurs.









Une visite de Paris éreintante mais que ne renierait pas Emily in Paris. Encore faut-il qu’elle troque ses stilettos contre des baskets.