Qui n’a jamais pesté contre ses chaussures de ski volumineuses dans lesquelles on transpire inévitablement ? « Il y a cinquante ans on est passé des chaussures en cuir aux chaussures en plastique et c’était un gros progrès mais depuis, cela n’a pas évolué », souligne Hervé Fredouille, ingénieur en mécanique. Cet amateur de ski a eu une idée à l’occasion d’une sortie en ski de randonnée il y a une dizaine d’années, avec un copain moniteur. « Les chaussures de ski de randonnée, elles, ont un peu évolué et pivotent mieux au niveau de la cheville. Cela a fait tilt dans ma tête », se souvient-il. Il va inventer des chaussures articulées, plus légères et plus confortables.

Il dépose les premiers brevets pour ses chaussures de ski améliorées en 2020 et crée l’entreprise Zufo, d’abord basée à Lacanau en Gironde, au début de l’année 2021. Le projet a été accompagné par l’incubateur Unitec dans son développement. Son projet a reçu un « CES Award » au mois de septembre, ce qui devrait lui valoir un maximum d’attention lors de sa première participation au salon 2023, organisé de jeudi à dimanche à Las Vegas. Il a aussi été sélectionné avec 25 autres lauréats lors d’un appel à projets perfecto 2022, lancé par l’agence de la transition écologique (ADEME). Il vise à faire émerger une offre de produits, services et procédés à plus faible impact environnemental, grâce à une démarche d’écoconception

Beaucoup plus de légèreté

« Aujourd’hui, les chaussures comportent une coque rigide en plastique, c’est mieux que celles en cuir avec lesquelles on se tordait les chevilles, par contre ces coques ne sont pas morphologiques », analyse Hervé Fredouille. Pour apporter davantage de souplesse et les isoler du froid, les chaussures sont calfeutrées avec de la mousse mais sans parvenir à un très bon compromis entre confort et isolation thermique.

Les chaussures de ski Zufo seront commercialisées à l'hiver 2023/2024. - Zufo

« Et en plus la mousse vient interférer sur la transmission des efforts, pointe cet ingénieur. Moi je sépare complètement les fonctions : il y a d’un côté un exosquelette qui répartit les efforts de telle façon que c’est confortable et de l’autre du textile qui assure l’isolation. » Pour rendre cet équipement encombrant plus léger, la société Zufo a misé sur des impressions 3D à base de fibres de carbone continue. L’exosquelette (structure de la chaussure) transmet, lui, les efforts sans qu’il y ait d’interférences.

« Elles sont composées d’une douzaine de modules qui s’assemblent et se désassemblent sans colle ni outils spéciaux, précise Hervé Fredouille. La seule technologie qu’on a gardée c’est la semelle qui se clippe sur les fixations des skis de piste et de randonnée. » Ces chaussures fabriquées en France sont plus polyvalentes mais aussi plus durables car elles peuvent se réparer facilement et se recycler.

Préventes début 2023

Si les prix définitifs ne sont pas encore fixés, Zufo se positionne sur du haut de gamme. Les premières préventes devraient être possibles en ligne, en février ou mars 2023 avec une disponibilité des premiers modèles pour la saison prochaine. Des tests en station sont prévus en 2023 avant le lancement de l’industrialisation et de la commercialisation à l’hiver 2023-24.

« Le CES, c’est une opportunité d’aller voir le marché américain qui est le deuxième plus gros marché du ski après l’Europe. On a la chance en France d’être le centre mondial du ski avec des fabricants comme Salomon, Rossignol, etc., conclut Hervé Fredouille. Ce sera peut-être l’occasion de faire participer des investisseurs à une levée de fonds, même si on souhaite privilégier les Français. »