Isabelle et Julien ont fait leurs comptes. Entre leurs abonnements aux plateformes de streaming, comme Netflix, à celles de musique en ligne, comme Deezer, sans oublier leur Dropbox, et autres journaux numériques… ils dépensent plus de 60 euros par mois ! Trop c’est trop. Face à l’inflation galopante, le jeune couple va devoir faire des choix pour réaliser des économies.

Une solution existe pourtant pour payer moins cher ses abonnements : les partager à tarif divisé entre co-abonnés. La pratique, longtemps sport national en toute illégalité, possède pour cela une plateforme désormais reconnue : Spliiit.









Des « places » à partager, comme pour le covoiturage

« Avec Spliiit, on a transposé le mode du covoiturage à celui des abonnements », explique à 20 Minutes, Guillaume Lochard co fondateur de Spliiit. Lancée en 2019, la plateforme référence aujourd’hui en France 157 services partagés. « Les principaux concernent la SVOD, la musique et le jeu vidéo », relate Guillaume Lochard. Mais Spliiit agrège aussi des abonnements partagés autour des logiciels, comme Microsoft 365, voire d’applications de méditation ou de yoga.

A ce jour, Spliiit totaliserait 540.000 inscrits et plus de 108.000 abonnements actifs. « Il est ainsi possible de réaliser 250 euros d’économies par an en partageant ses abonnements à du streaming vidéo et audio et à des jeux vidéo. Mais on a des gros consommateurs qui peuvent économiser jusqu’à 600 euros par an », précise le co-fondateur de Spliiit.

Des comptes familiaux à partager

Comment cela fonctionne-t-il ? Simplement. Le propriétaire d’un abonnement qui dispose de profils familiaux non utilisés peut les proposer sur le site. Disney+, OCS, Canal+ Series, FilmoTV… il suffit de le sélectionner dans la liste proposée. Exemple avec un abonnement Premium à Netflix pour lequel il est possible de partager trois « places » sur quatre. Spliiit se charge de proposer les places libres sur sa plateforme et reverse 4,50 euros par place au propriétaire de l’abonnement. C’est le prix de l’abonnement divisé par quatre. « De notre côté, une place est facturée 5,08 euros au co-abonné. La différence de 58 centimes, c’est notre marge », précise Guillaume Lochard.





La plateforme Spliiit permet de partager de nombreux abonnements pour les payer moins cher. - SPLIIIT





80 % des services (AppleTV +, Spotify, Deezer, Le Monde, L’Equipe…) sont partagés par de simples invitations par email mises en place par la plateforme. « Il n’y a pas de mélanges des genres, chacun se connectera avec son propre identifiant. Ce système se développe et permet d’avoir un côté individuel et très privé », rassure Guillaume Lochard. Exception pour Netflix, où le propriétaire doit partager identifiant et mot de passe. « Nous ajoutons des codes PIN pour les co-utilisateurs, ce qui empêche les gens de savoir ce que l’on visionne », indique le cofondateur de Spliiit. L’anonymat est ainsi garanti.

Disney+ à 2,31 euros par mois

Est-ce intéressant ? Oui, tant pour les propriétaires d’abonnements que pour leurs co-abonnés. Ces derniers peuvent ainsi souscrire à un abonnement partagé à Netflix pour 5,08 euros par mois ; à Spotify pour 2,98 euros ; à YouTube Premium pour 3,50 euros. Autres exemples : Disney+ peut revenir à 2,31 euros, Nintendo Switch à 0,73 euro, ou encore iCloud à partir de 0,88 euro par mois. Pour la bonne cause, le montant des abonnements peut être selon le bon vouloir du co-abonné arrondi au dixième de centime ou à l’euro supérieur au profit d’Emmaüs Connect, partenaire de Spliiit, dans le but de financer des formations.

Les grands acteurs partenaires

Est-ce légal ? Spliiit le revendique. « Au début, la zone grise paraissait beaucoup plus grise qu’aujourd’hui », consent cependant Guillaume Lochard face au vide que peut constituer la notion d’abonnement familial partagé. « Au début de notre activité, on a été attaqués par des grands acteurs américains, qui ont été condamnés à leurs dépens ». Aujourd’hui, Spliiit affirme avoir développé avec eux des partenariats autour de la notion de partage hors foyer. « Il y a un vide sur cette question, notamment pour les familles recomposées, les gens qui vivent en alternance les uns chez les autres, voire les étudiants qui n’habitent plus chez leurs parents », décrypte Guillaume Lochard. « Netflix, qui a augmenté ses tarifs deux fois en deux ans, pourrait très bien bloquer certains utilisateurs avec leur adresse IP. Mais il ne le fait pas ».









Netflix (illustration). - SOPA Images/SIPA





Selon le co fondateur de Spliiit, les éditeurs « se rendent compte que nous avons des taux de résiliation infiniment inférieurs à ceux qu’ils avaient ». Autre argument avancé par Guillaume Lochard : « on a aussi démontré que l’on était efficace face au piratage ».

Partager deux « places » Netflix contre 9 euros/mois

Nous nous sommes inscrits sur Spliiit pour « voir ». Très soignée, la plateforme est extrêmement intuitive. Les démarches pour partager un abonnement ou souscrire un co-abonnement sont simples, rapides et fluides. A tout moment, on sait ce que l’on va payer si l’on veut s’abonner, ou ce que l’on va gagner si l’on est propriétaire d’un abonnement.

Nous avons ainsi proposé deux « places » pour partager notre abonnement Netflix Premium (payé 17,99 euros par mois). L’argent qui nous reviendra lorsque des co-abonnés y auront souscrit (9 euros par mois, soit 108 euros sur l’année !) sera bloqué 30 jours sur un compte séquestre auprès de la Banque de France (le temps de vérifier que l’abonnement partagé soit valide). Si nous souhaitons supprimer nos offres, nous devrons ainsi le faire 30 jours à l’avance. Les co-abonnés, eux, peuvent résilier leur abonnement à tout moment.

Selon enquête menée par Spliiit auprès de ses abonnés, 29 % des personnes indiquent que sans co-abonnement à prix réduit, elles accéderaient à leur service de façon illicite. 37 % précisent qu’elles se priveraient du service.

Et, signe des temps : 80 % des propriétaires d’abonnements passés par Spliiit pour les partager affirment qu’ils abandonneraient certains services s’ils ne pouvaient les partager.