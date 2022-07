La sécheresse, les températures extrêmes et la période des moissons constituent un mélange explosif qui aboutit à des milliers d’hectares dévastés par les flammes chaque année. Jeudi dernier, c’est un agriculteur d’Etrun, près d’Arras, dans le Pas-de-Calais, qui a été victime d’un feu de moisson. Et c’est en tentant de sauver son champ de blé ainsi qu’un petit bois contigu qu’il est devenu une véritable star sur TikTok. 20 Minutes a pu le retrouver.

Antoine Deffontaines fait tourner avec un de ses garçons et plusieurs employés une exploitation de pommes de terre et de légumes à Etrun. Il cultive aussi du blé, notamment un champ de 25 hectares aux abords de la commune. Jeudi, il a reçu le coup de fil paniqué d’un agriculteur affairé à moissonner une parcelle mitoyenne. Bien involontairement, il a causé un départ d’incendie qui commence à s’étendre au champ de blé d’Antoine Deffontaines.

Près de 6 millions de vues en 5 jours

« On n’était pas là à ce moment, alors j’ai appelé les pompiers et j’ai envoyé un de mes gars sur place avec une déchaumeuse attelée à un tracteur », explique l’agriculteur à 20 Minutes. Il fallait faire vite, d’un côté, le feu menaçait de sauter la nationale pour attaquer le champ d’en face. De l’autre, les flammes avançaient vers un petit bois. « On a déchaumé une large bande en lisière du bois, environ 1,5 hectare de blé non moissonné », poursuit-il. Opération relativement dangereuse, « surtout si le tracteur tombe en panne », reconnaît Antoine Deffontaine. Ce sacrifice et l’action des pompiers ont permis de limiter les dégâts à 8 hectares sur les 25.

Quelques badauds ont assisté à la scène, dont @fabregas240807, un utilisateur de TikTok qui a filmé l’action impressionnante du tracteur. Postée sur son compte le lendemain du sinistre, la vidéo est devenue virale. Ce mardi, elle cumulait 5,7 millions de vues, 545.000 likes et plus de 9.000 commentaires. « Moi je ne suis pas ça, ce sont mes gamins qui m’ont alerté de cette vidéo », reconnaît l’exploitant. Des soutiens, des hommages, des bravos et même la volonté de créer une cagnotte pour aider l’agriculteur à combler ses pertes. « C’est incroyable, je ne me rends pas bien compte. Je ne connais même pas celui qui a fait la vidéo, pourtant il doit être du coin », ajoute Antoine Deffontaine. Il va sans doute essayer de le contacter dans quelque temps. « Là, tout de suite, on a la tête dans les moissons », explique ce héros malgré lui de TikTok.