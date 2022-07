Au moins 2.000 m2 ont brûlé, mais aucune victime n’est à déplorer. Un incendie, toujours en cours, s’est déclaré, ce lundi matin, dans un centre de tri de déchets au sud-est de Strasbourg, a-t-on appris auprès de la préfecture du Bas-Rhin.

« Plus de 90 sapeurs-pompiers sont déjà engagés sur place et 37 engins sont déployés pour enrayer la propagation de l’incendie », précise la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué. Depuis 9h30 environ, un panache de fumée noir et épais est visible à plusieurs kilomètres à la ronde, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Un stock de bois et d’encombrants a pris feu

Le site de l’entreprise Sardi, qui emploie habituellement une vingtaine de personnes, est situé en bordure du canal d’Alsace, un bras du Rhin. L’accès à la zone a été bloqué et les autorités invitent la population à ne pas se rendre sur place.

Le site, qui n’est pas classé Seveso, abrite principalement des déchets industriels, venant des déchetteries des collectivités alentour, stockés sur un site de 30.000 m2, dont 8.000 m2 de surface couverte. « Un stock de bois et d’encombrants a pris feu, aucune matière dangereuse n’est touchée. L’incendie est en cours de maîtrise », a précisé une porte-parole de l’entreprise.

L’origine de l’incendie n’était pas établie en fin de matinée. « Les déchets sont classés par catégories et stockés habituellement dans des silos pour éviter que les incendies ne se propagent », a spécifié l’entreprise Sardi.