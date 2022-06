Vingt-huit. C’est le nombre de piles que les Français achètent chaque année. Face au développement des appareils fonctionnant sur batterie, le marché de la classique pile ne connaît pourtant pas la crise*. C’est dans ce contexte que la marque américaine Pale Blue débarque en France avec ses piles rechargeables. Particularité : elles n’ont pas besoin de boîtier de recharge, mais se rechargent indépendamment via USB. 20 Minutes les a testées.

La fin du boîtier de recharge

La marque américaine Pale Blue, notamment née en 2019 d’un financement en crowdfounding sur Indiegogo (qui a levé 327.114 dollars) lance des piles lithium-ion polymère d’un nouveau genre. Au premier regard, rien de ne les distingue pourtant de piles classiques, sinon un poids légèrement inférieur. Mais à y regarder de plus près, chaque pile dispose d’un slot micro USB qui va permettre de la recharger. Pratique ?

Chaque pile Pale Blue dispose de son propre port microUSB. - PALE BLUE

Pratique, oui, car le boîtier de chargement disparaît. Cela fait toujours un peu de plastique et d’électronique en moins sur la planète.

Oui aussi, car chaque pile peut être rechargée indépendamment, ou en groupe, grâce à un câble à deux ou quatre ports micro USB vers USB que l’on peut acheter avec un pack de piles rechargeables (comptez 29 euros pour quatre piles AA ou AAA).

Oui encore, car chaque pile dispose d’un petit voyant LED qui clignote durant le chargement, et reste fixe une fois la pile rechargée.

Oui enfin, car il n’y a pas besoin de prise secteur. Un ordinateur suffira pour la recharge. Ce qui est plus simple en déplacement.

Jusqu’à 1.000 cycles de charge

Annoncées avec jusqu’à 1.000 cycles de charge, les piles Pale Blue se situent dans la moyenne haute face à des concurrentes qui émargent pour certaines à moins de 500 cycles minimum. Les piles Pale Blue se rechargeraient aussi cinq fois plus vite que des accumulateurs Nimh. Nous avons pu constater en effet qu’un peu plus de deux heures suffisaient pour que les quatre piles AA testées et branchées sur notre iMac se rechargent. Bon point aussi pour l’indicateur LED, franchement pratique pour savoir quand la recharge est complète. Et nous n’avons constaté aucun échauffement des piles lors de leur recharge.

Une capacité moindre

Bémol, la capacité des piles Pale Blue AA est de 1.500 mAh chacune. C’est peu. Même des piles génériques Amazon font mieux, avec 2.400 mAh. Généralement, il est ainsi plutôt recommandé 2.100 mAh pour le rechargeable… On peut craindre qu’utilisées avec un jouet ou un outil gourmands en énergie, ces nouveaux accus soient moins endurants et aient besoin d’être rechargés plus souvent. Mieux vaut sans doute en recommander l’usage pour une télécommande, un clavier ou une souris d’ordinateur, une pendule, voire un détecteur de fumée… peu gourmands en énergie. Et on regrette que Pale Blue n’ait pas opté pour de l’USB-C.

De son côté, la puissance délivrée de 1,5 V par pile AA est commune à la plupart des piles rechargeables. A l’arrivée, on en apprécie la grande commodité d’emploi et, évidemment, l’aspect moins polluant. Mais aussi le côté plus économique de ces piles : une fois achetées, on est tranquilles pour longtemps.

Les piles Pale Blue sont disponibles en différents formats. - PALE BLUE

Un prix qui reste élevé

Reste un coup de boost bienvenu sur le marché de la pile rechargeable qui représenterait 12 % des piles vendues sur le Net, selon le Gfk. Mais un coup de boost onéreux. A 29 euros les quatre piles, le constructeur fait aussi payer le prix de son innovation, avec des accus jusqu’à trois fois plus chers que ceux d’autres marques, comme chez Duracell ou Varta. Varta qui, dans un document dédié aux e-vendeurs sur lequel nous sommes tombés en préparant cet article précise dans ses conseils « Bon à savoir » que « la méconnaissance des prix (par le public) est génératrice de profit ! » On ne le dira jamais assez : comparez avant d’acheter !

* Avec les différents confinements, il s’est envolé de 13,4 % en 2020 pour atteindre 483 millions d’unités (soit 60 millions de piles supplémentaires, selon Nielsen IQ).