Vous rêvez de vous offrir le boulevard de la Croisette ? De racheter le Palais des festivals ou le musée sous-marin inauguré en janvier 2021 près des îles de Lérins ? Ce sera bientôt possible grâce aux NFT (pour « non-fungible tokens », jetons non fongibles), ces propriétés virtuelles sécurisées. La ville de Cannes annonce en effet ce mardi « devenir la première ville européenne à numériser des sites emblématiques de son territoire », qui seront ensuite « vendus, sous forme de biens immatériels uniques, lors d’une vente aux enchères ».

La municipalité explique vouloir ainsi « investir le métavers » où les acheteurs pourront implanter leurs achats associés à des certificats d’authenticité. « Cette opération vise à favoriser l’attractivité de la destination cannoise à travers la valorisation et la promotion de son patrimoine historique, vecteur d’identité et d’authenticité », insiste-t-elle.

Une part des recettes pour la protection de l’environnement

Au total, onze sites vont être enregistrés numériquement. Dont aussi le Port Canto, l’île Sainte-Marguerite et son Fort royal, la Malmaison, le Vieux-Port, le marché Forville, le Suquet, la Pointe Croisette et le campus Georges Méliès. Pour réaliser cette opération, la ville indique faire appel à la société cannoise Pertimm, « spécialisée dans l’intelligence artificielle ».

Dix seront vendus aux enchères à l’occasion du Cannes Lions international festival of creativity, du 20 au 24 juin 2022, et le onzième sera offert à un Cannois tiré au sort. « Une part des sommes récoltées sera reversée à la Fondation Cannes et servira au développement de projets pour la protection de l’environnement », précise le maire LR David Lisnard.