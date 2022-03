L’immobilier, les transports, l’ alimentation, les vêtements, les voyages, les impôts… Etre consommateur, c’est un travail à part entière et au quotidien. Mais pas toujours facile de s’y retrouver dans la jungle des réglementations ou des prétendues bonnes affaires. Pas de panique ! 20 Minutes et son partenaire l’ UFC-Que Choisir sont là pour vous aider, en répondant à vos questions dans le Brief Conso. Cette semaine, on se penche sur les répéteurs wifi. De petits appareils à brancher chez soi et qui permettent d’étendre la zone couverte par votre box Internet en répétant son signal.

En parallèle d’un comparatif de quinze modèles différents, l’UFC-Que Choisir aide à y voir plus clair, de l’achat à l’utilisation, en passant par l’installation. Quel répéteur wifi acheter en fonction du débit et du wifi de la box ? Comment bien le placer dans sa maison ? Quelle différence entre kit CPL, répéteurs wifi et système Mesh ? Vincent Erpelding, rédacteur technique spécialisé à Que Choisir, répond à vos questions.