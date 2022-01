L’immobilier, les transports, l’ alimentation, les vêtements, les voyages, les impôts, les services à la personne… Gérer son quotidien, c’est un travail à part entière. Mais pas toujours facile de s’y retrouver dans la jungle des réglementations et des démarches administratives. Pas de panique ! 20 Minutes et son partenaire l’ UFC-Que Choisir sont là pour vous aider, en répondant à vos questions dans le Brief Conso.

Cette semaine, on tente de venir en aide aux aidants, ces millions de Françaises et de Français qui épaulent chaque jour un proche (voire plusieurs) affaibli(s) par l’âge, la maladie ou le handicap. Autant de situations qui peuvent conduire à l’épuisement de ces aidants. Quelles ressources financières sont disponibles ? Pour qui ? Comment prendre quelques jours pour souffler ? Et si je suis retraité, je peux être aidant ? Pascale Barlet, rédactrice en chef de Que Choisir Argent, nous aide à y voir plus clair en vidéo.