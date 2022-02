L’immobilier, les transports, l’ alimentation, les vêtements, les voyages, les impôts… Etre consommateur, c’est un travail à part entière et au quotidien. Mais pas toujours facile de s’y retrouver dans la jungle des réglementations ou des prétendues bonnes affaires. Pas de panique ! 20 Minutes et son partenaire l’ UFC-Que Choisir sont là pour vous aider, en répondant à vos questions dans le Brief Conso. Cette semaine, nous parlons additifs, tout particulièrement ceux qui ne figurent pas sur les étiquettes des produits alimentaires. Des molécules cachées par les fabricants, que l’UFC-Que Choisir a décryptées pour que vous puissiez y voir plus clair.

En effet, il y a les additifs dont les consommateurs ont appris à se méfier, comme les nitrites dans la charcuterie ou le dioxyde de titane dans le dentifrice, mais il y a aussi ceux qui passent au travers des mailles du filet. Quels sont-ils ? Quels sont leurs effets sur la santé ? Comment les éviter ? Elsa Abdoun, journaliste à Que Choisir, répond en vidéo aux questions des lecteurs de 20 Minutes.