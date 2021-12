Elon Musk fait à nouveau le buzz sur les réseaux sociaux. L’excentrique milliardaire, PDG de Tesla et Space X, et accessoirement « homme le plus riche du monde », a déclaré dans un tweet posté ce vendredi qu’il envisageait de quitter son emploi pour devenir influenceur.

« J’envisage de quitter mon emploi et de devenir un influenceur à temps plein, qu’en pensez-vous ? », a demandé le milliardaire américain à ses plus de 65 millions d’abonnés sur Twitter, dans un message vraisemblablement ironique, qui a tout de même reçu plus de 387.000 « likes ».

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

Le patron de Tesla et Space X est particulièrement actif sur les réseaux sociaux, et consulte régulièrement ses followers. Le mois dernier, Elon Musk a demandé à ses abonnés sur Twitter s’il devait vendre 10 % de sa participation dans le constructeur de voitures électriques. La majorité a approuvé et depuis, l’homme d’affaires a vendu des actions d’une valeur de près de 12 milliards de dollars (10,65 milliards d’euros).