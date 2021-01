Le patron de Tesla Elon Musk. — Jae C. Hong/AP/SIPA

L’excentrique milliardaire n’en finit plus de jouer avec les cours de la Bourse. Elon Musk, le patron de Tesla, a ajouté ce vendredi la mention « #bitcoin » accompagnée du logo de la monnaie virtuelle sur la bio de son compte Twitter, suivi par plus de 44 millions de personnes.

Il n’en fallait pas plus pour que le cours du bitcoin s’envole, permettant à la cryptomonnaie de dépasser la barre des 37.000 dollars. Le cours de la devise a décollé de 17 % en 24 heures. Ce vendredi en fin de matinée, le bitcoin s’échangeait ainsi à 36.861 dollars, selon les sites spécialisés dans les monnaies virtuelles.

Le milliardaire a apposé la mention #Bitcoin suivi de son émoji, et le cours de la cryptomonnaie a connu dans la foulée une poussée de 17 %. - Capture d'écran Twitter

Une monnaie très volatile

Le patron de Tesla a lui même commenté cette envolée du cours du bitcoin, indiquant que « rétrospectivement, c’était inévitable ».

Le bitcoin, monnaie très volatile, a battu un record en ce début d’année 2021. Il a pratiquement passé la barre des 40.000 dollars ces dernières semaines, avant de retomber et de se stabiliser aux alentours des 30.000 dollars. Il profite ces derniers mois de l’engouement croissant de grandes multinationales, notamment du service de paiement Paypal, qui accepte depuis fin 2020 les échanges en cryptomonnaies.

In retrospect, it was inevitable — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021

Ce n’est pas la première fois que les tweets du milliardaire ont de telles répercussions sur les cours de la Bourse. En début de semaine, son tweet mentionnant la société d’e-commerce Etsy avait permis à l’action de gagner 18 % en une seule journée.

Début janvier, après l’annonce par Facebook d’un changement des conditions d’utilisation générale de WhatsApp, Elon Musk avait également invité ses followers à utiliser l’application de messagerie cryptée Signal. Les effets ne s’étaient pas fait attendre : Signal s’était rapidement classée en tête des applis les plus téléchargées sur l’AppStore et GooglePlay. Autre effet collatéral, le cours de Signal Advance, une société texane dans la santé – qui n’a rien d’un système de messagerie - avait pris plus de 6.000 % entre le 6 et le 11 janvier.