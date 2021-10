Une page se tourne. Orange, l’opérateur historique, lance ce jeudi 7 octobre ses premières offres de téléphonie mobile sans engagement. Il est le premier opérateur de marque « A » (avec SFR et Bouygues Telecom) à proposer ce type d’offres.

La fin des codes du low cost

« Nos concurrents directs n’ont pas d’offres sans engagement, toutes nos offres sans mobile basculent sans engagement », confirme Laetita Orsini Sharps, en exclusivité à 20 Minutes. « Il s’agissait des codes historiques sur le marché du low cost. On a décidé de les casser », indique la directrice offres multiservices d’Orange à 20 Minutes.

L’explosion des datas

Face à une concurrence exacerbée, mais aussi à la volatilité d’une clientèle de jeunes utilisateurs qui n’hésitent pas à changer d’opérateur pour accéder à une offre plus avantageuse, Orange change donc de paradigme. « Ce que l’on veut, c’est que nos clients restent avec nous. Leur dire que s’ils s’engagent pendant 12 mois, c’est une manière de les retenir par la contrainte », ajoute Laetita Orsini Sharps. L’idée d’Orange est aussi de s’adapter à l’évolution constante des besoins en datas du public en proposant des offres plus attractives. Streaming vidéo, jeux en ligne… dopent la consommation de données de 40 % par an environ, un phénomène que l’arrivée de la 5G il y a un an amplifie.

Illustration de la 5G. - Yichuan Cao/Sipa USA/SIPA

Résultat : plus besoin de souscrire un forfait contraignant si l’on veut profiter du réseau Orange avec une offre sans mobile.

La nouvelle grille tarifaire sans engagement auprès de l’opérateur et hors Pack Open débute à 7,99 euros/mois en 4G pour 2 heures d’appel et 100 Mo de datas (0 euro la première année), avec différents paliers jusqu’à 24,99 euros/mois avec 70 Go (9,99 euros la première année). Concernant l’accès à la 5G, il faut désormais compter 26,99 euros/mois pour 120 Go de datas + 70 Go depuis l’Europe (14,99 euros la première année).

Que recommander aux jeunes ? « En promotion, le premier prix 5G pour nos clients Pack Open est de 14,99 euros la première année avec 120 Go de data pendant 12 mois, puis 26,99 euros, avec la possibilité de disposer d’une deuxième carte SIM pour une tablette par exemple », conseille Laetita Orsini Sharps.

Sosh utile pour les plus autonomes

De quoi cannibaliser Sosh et ses offres low cost qu’entretient Orange par ailleurs ? La directrice offres multi services d’Orange tempère : « Sosh a pour objectif de s’adresser à des clients plus indépendants, plus autonomes, qui savent exactement ce qu’ils veulent, sans conseil ni accompagnement. Ce sont des tarifs qui restent très attractifs et sans mobile ». Mais surtout, Sosh ne propose pas de 5G.