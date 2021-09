L’ex-président américain n’a pas mâché ses mots. Banni de Facebook et Twitter après les émeutes du 6 janvier dernier au Capitole, Donald Trump est visiblement encore très remonté. Lors d’une interview diffusée jeudi soir sur la chaîne Fox News, l’ancien locataire de la Maison Blanche est revenu sur son exclusion des principales plateformes, insultant au passage le patron de Facebook, Mark Zuckerberg.

« Il avait l’habitude de venir à la Maison Blanche et de me lécher le cul. Et je me disais : "Oh, c’est super. J’ai le responsable de Facebook qui vient dîner avec sa charmante épouse". Quand vous voyez ce qu’ils me font et ce qu’ils font aux autres républicains, c’est juste fou. Mais ainsi va le monde », a lancé l’ancien président des États-Unis devant des journalistes hilares.

« Twitter est bien ennuyeux sans moi »

L’ex président américain n’a pas non plus épargné Twitter, qui a également supprimé son compte, l’un des piliers de sa communication depuis le début de son mandat. « Vous savez, quand j’ai commencé sur Twitter il y a douze ans, [c’était] quelque chose qui ne fonctionnait pas. C’est devenu un succès et de nombreuses personnes ont dit que j’y étais pour beaucoup », a-t-il estimé, assurant que le réseau social était bien « ennuyeux » sans lui.

Évincé des grands réseaux sociaux après l’assaut meurtrier du Capitole, Donald Trump a déposé mardi 7 septembre des plaintes collectives contre Facebook, Twitter, Google (YouTube) et leurs patrons, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey et Sundar Pichai. Lors de l’interview jeudi soir, il a appelé « tous ceux qui le veulent » à le rejoindre dans sa démarche. Ces trois patrons « mettent en œuvre une censure illégale », a-t-il affirmé. « Il n’y a pas de meilleure preuve que la Big Tech est hors de contrôle que le fait qu’ils aient banni le président des États-Unis en fonction » de leurs plateformes, a-t-il ajouté lors de son interview à Fox News.