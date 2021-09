Alors que le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux bars, restaurants ou lieux culturels, les arnaques autour de ce précieux document se multiplient sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, des fraudeurs se faisant passer pour la police nationale demandent d’envoyer, par mail, une copie de son pass sanitaire ainsi qu’une pièce d’identité.

Des internautes ont rapporté avoir reçu un mail s’apparentant à un courrier officiel de la police nationale, logo à l’appui, leur indiquant « qu’une enquête de suspicion de fraude au pass sanitaire et utilisation de pass sanitaire sans en être propriétaire », allait être engagée à leur encontre.

Mdr ça commence. Ça s’adapte vite dis donc. Et ça prend les gens vraiment pour des cons ça me fume. pic.twitter.com/uFH2qIW4vq — Max. (@MaximeHaes) September 10, 2021

Dans ce mail, les faux policiers informent l’internaute que son pass sanitaire a pu être utilisé de manière frauduleuse. Ils réclament alors qu’on leur transfère « plusieurs copies du pass sanitaire valide, la photo recto-verso de la carte d’identité » du détenteur du pass sanitaire, ainsi qu’un selfie sur lequel il doit brandir sa carte d’identité… Le courriel rappelle également la peine encourue « pour faux ou usage de faux », qui peut aller jusqu’à trois ans de prison et 45.000 euros d’amende, selon l’article 441-1 du Code pénal.

Une arnaque visant à récupérer et revendre le maximum de pass sanitaires

Il s’agit bien entendu d’une arnaque visant à récupérer et revendre le maximum de pass sanitaires. La police nationale a lancé, ce vendredi, une alerte sur les réseaux sociaux contre cette tentative de phishing, destinée à récupérer de manière illicite les données d’internautes. « Des faux emails usurpant@PoliceNationale nous ont été signalés concernant une fausse fraude au passe sanitaire. Ces faux emails ont pour objectif de dérober vos données personnelles et réaliser une extorsion. Ne répondez pas et signalez sur https://signal-spam.fr », a tweeté le compte de la police nationale.

[#ContreLesArnaques] ⚠️ Des mails frauduleux au nom de la #PoliceNationale concernant une enquête de suspicion de fraude au #PassSanitaire circulent.

❌ Ne répondez pas à ces faux mails

✅ Effectuez un signalement #Pharos sur https://t.co/cC9MlFxtoq pic.twitter.com/mvQaEYc5RS — Police nationale (@PoliceNationale) September 10, 2021

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a également alerté sur cette arnaque, proposant aux internautes de se signaler s’ils recevaient le mail frauduleux, et surtout de ne pas répondre à ce genre de mails, et de ne jamais transmettre son pass sanitaire.