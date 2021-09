L’affaire suscite un tollé sur les réseaux sociaux. Un algorithme de recommandation de Facebook a demandé à des utilisateurs s’ils souhaitaient voir d’autres « vidéos sur les primates » sous une vidéo d’un tabloïd britannique montrant des personnes noires, a révélé vendredi le New York Times.

« Nous présentons nos excuses à quiconque a vu ces recommandations insultantes », a réagi une porte-parole de Facebook après ces révélations, assurant que le groupe californien avait désactivé l’outil de recommandation sur ce sujet « dès que nous nous sommes aperçus de ce qui se passait afin d’enquêter sur les causes du problème et empêcher que cela ne se reproduise ».

A Facebook recommendation feature powered by AI categorized a video of Black men as "about Primates." It caused uproar & shame among former & current employees.



Facebook shut off the feature and is investigating. It also apologized after we reached out.https://t.co/p29Bayd5MX