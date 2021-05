Son 06 serait accessible à tous… Le numéro de téléphone portable personnel du Premier ministre britannique Boris Johnson se trouve en accès libre sur Internet depuis quinze ans, ont rapporté ce vendredi des médias britanniques, soulevant des inquiétudes pour la sécurité nationale au Royaume-Uni.

Ce numéro, qui figure sur un communiqué de presse datant de 2006, quand Boris Johnson était un député de l’opposition, semble être celui que le dirigeant conservateur utilise actuellement, selon la BBC. Downing Street n’a pour l’instant pas fait de commentaire. Mais la secrétaire d’Etat au ministère de l’Intérieur, Victoria Atkins, a assuré que le Premier ministre « connaît plus que quiconque ses responsabilités quand il s’agit de sécurité nationale ».

Selon les médias, la haute administration britannique avait déjà recommandé que le Premier ministre change de numéro, sans qu’il y donne suite. Le fait que le numéro personnel du Premier ministre soit dans le domaine public « est important » car « c’est un bien très précieux », a commenté Peter Ricketts, ancien conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni, sur la radio BBC. Il a estimé qu’il était « dans l’intérêt » du dirigeant d’assurer sa sécurité en ligne, comme plus généralement les responsables politiques de haut niveau « dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de contenir des éléments sensibles » ou susceptibles d’être la cible de pression ou chantage.

La députée travailliste Rachel Hopkins a rappelé sur Twitter avoir soulevé la question du numéro de Boris Johnson lors d’une audition parlementaire cette semaine, « pour des raisons évidentes de sécurité et d’implications en termes de lobbying, mais aussi le risque de chantage ».

Boris Johnson’s personal phone number revealed to be available online for the past 15 years.



I raised concerns over continued use personal phone at @CommonsPACAC⁩ this week, for obvious security & lobbying implications, but also risk of blackmail. https://t.co/08JXnFr2PN