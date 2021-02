L’appli Google Fit proposera dès le mois de mars une nouvelle fonctionnalité permettant la mesure du rythme cardiaque et de la fréquence de respiration. Le programme utilisera pour cela l’appareil photo du smartphone, a expliqué l’entreprise sur son blog ce jeudi, relayé par 01Net. L’outil sera dans un premier temps disponible sur les téléphones Pixel mais arrivera par la suite sur d’autres terminaux fonctionnant sous Android.

« Grâce aux innovations permanentes en matière de matériel et de logiciels, l’appareil le plus important pour votre santé et votre bien-être est parfois déjà dans votre poche », a estimé Shwetak Patel, directeur des technologies appliquées à la santé chez Google. Pour évaluer son rythme cardiaque, il suffira à l’utilisateur de placer son doigt sur l’objectif de la caméra arrière de son téléphone.

Il est possible de sauvegarder les données sur l’appli

Le spécialiste a expliqué que le système avait été conçu pour prendre en compte les spécificités physiologiques d’un maximum d’utilisateurs, comme leur âge ou la couleur de leur peau. La mesure du rythme respiratoire se fera quant à elle via l’appareil photo situé à l’avant du smartphone. Il faudra l’activer et se placer de manière à ce que le cadrage laisse apparaître le visage et le haut du torse.

Les données ainsi récoltées pourront être sauvegardées dans l’appli et consultées en lien avec d’autres informations déjà stockées par le programme. Google rappelle néanmoins que les mesures effectuées par le smartphone n’ont pas valeur de diagnostic médical. Le géant du numérique a dit espérer que les données « s’avéreront utiles aux gens qui utilisent Google Fit pour effectuer un suivi de leur bien-être au quotidien et l’améliorer. »