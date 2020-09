INTRUSION Faute de pouvoir être admise dans un établissement, une patiente de 78 ans gravement malade a ainsi dû être prise en charge dans une ville plus éloignée

Protection des données (Illustration). — ALLILI MOURAD/SIPA

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte en Allemagne sur le décès d’une patiente après le piratage informatique d’un hôpital de Düsseldorf, a annoncé vendredi le parquet de Cologne. L’hôpital universitaire de Düsseldorf (ouest) a été visé par une attaque informatique menée il y a une semaine par un ou des hackers qui a notamment paralysé les services d’ambulances.

Faute de pouvoir être admise dans cet établissement, une patiente de 78 ans gravement malade a ainsi dû être prise en charge dans une ville plus éloignée, à Wuppertal, et est finalement décédée, a révélé l’hôpital de Düsseldorf. S’il n’est pas à ce stade avéré que le décès est bel et bien lié à ce défaut de prise en charge immédiate, le parquet de Cologne a toutefois ouvert une enquête pour homicide involontaire.

Plusieurs attaques contre des établissements de recherche

« Nous vérifions s’il y a un lien criminel entre le piratage et la mort de cette personne », a déclaré le procureur Christoph Hebbecker. Les pirates informatiques ont exploité une « faiblesse dans une application » pour crypter plusieurs serveurs, avait indiqué l’hôpital jeudi, précisant que les services fonctionnaient de nouveau normalement.

Il n’y a pas eu de demande de rançon pour mettre fin au piratage, comme cela s’est produit dans d’autres cas de hacking d’établissements publics. L’Allemagne a connu plusieurs attaques de pirates informatiques contre des établissements de recherche et d’enseignement supérieur ces derniers mois, à Giessen, Cologne ou Bochum notamment.