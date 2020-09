La 5G lancera ses enchères en France le 29 septembre

5G: les enchères pour l'attribution des fréquences débuteront le 29 septembre (illustration) — Wang Jianfeng / Costfoto/Sipa US

Rendez-vous le 29 septembre. C’est à cette date que débutera la vente aux enchères visant à répartir entre les opérateurs français les nouvelles fréquences radio nécessaires au lancement de la 5G, a annoncé lundi le président du régulateur des télécoms Sébastien Soriano, interrogé sur France Info.

Une nouvelle étape indispensable pour la future génération de réseaux mobiles dont les premiers déploiements sont attendus à la fin de l’année. Le 29 septembre sonnera le coup d’envoi de l’enchère principale d’attribution des fréquences, qui devrait rapporter plusieurs milliards d’euros à l’Etat.

Initialement prévues en avril mais repoussées en raison de l’épidémie de coronavirus, ces enchères doivent permettre d’attribuer aux opérateurs 11 « blocs » de fréquences dans la bande allant de 3,4 à 3,8 gigahertz (GHz), et ouvrir la voie à de premiers services 5G commerciaux dans certaines villes françaises d’ici à la fin de l’année.

Hostilité d’une partie de l’opinion

Si la 4G a permis de développer l’internet mobile et les usages vidéo, la 5G doit à terme tout accélérer, démultiplier la vidéo (y compris les jeux vidéo), désengorger les réseaux mobiles dans certaines zones, et connecter tout ce qui ne l’est actuellement pas : les usines, les transports, les véhicules autonomes, la santé, etc.

La 5G suscite toutefois l’hostilité d’une partie de l’opinion et de plusieurs responsables politiques locaux ou d’ONG, qui mettent en question l’intérêt pour la société de cette nouvelle technologie, en invoquant des risques pour la santé ou un bilan environnemental défavorable. Certains ont demandé un moratoire sur l’attribution des fréquences de la bande des 3,4-3,8 GHz. Mais le gouvernement a souhaité maintenir son calendrier sans attendre le prochain rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) prévu début 2021, mettant en avant notamment le fait que la plupart des pays avancés ont déjà attribué ces fréquences et sont plus avancés dans le processus de mise en place de la 5G.