« Joyeux mercredi ! J’offre des bitcoins à tous mes abonnés. Je double tous les paiements envoyés à l’adresse bitcoin ci-dessous. » Ce message – ou des versions légèrement différentes – a été publié sur le compte Twitter de nombreuses personnalités politiques et de la Silicon Valley, dont Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Bill Gates. Face à cette alerte rouge, Twitter a confirmé avoir été victime d’un « incident de sécurité ».

Selon le site spécialisé Blockchain.com, qui trace les transactions effectuées en cryptomonnaies, un total de 12,58 bitcoins, soit près de 116.000 dollars, a été envoyé vers l’une des adresses mentionnées dans les tweets frauduleux.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.