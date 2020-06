Facebook va lancer une nouvelle fonctionnalité pour masquer les publicités politiques. — OLIVIER DOULIERY / AFP

En période électorale, les publicités à caractère politique pullulent sur les réseaux sociaux. Mais Facebook va déployer une nouvelle fonctionnalité pour remédier à ce problème. Cette nouvelle fonction permettra aux utilisateurs du réseau social, ainsi qu'à ceux d' Instagram, de ne pas voir de publicité politique apparaître dans leur fil d'actualité.

« Les publicités politiques jouent un rôle important à chaque élection [...]. Les gens nous ont dit qu'ils voulaient avoir la possibilité de voir moins de publicités politiques sur Facebook et Instagram », peut-on lire dans un billet publié sur le blog de Facebook. « Dès aujourd'hui, pour certains utilisateurs, et pour tout le monde aux États-Unis dans les prochaines semaines, les gens pourront désactiver toutes les publicités à caractère social, électoral ou politique », précise le géant américain.

D'autres pays potentiellement concernés

Cette nouvelle fonctionnalité sera lancée en priorité aux États-Unis, en prévision des élections américaines de 2020. Mais l'entreprise de Mark Zuckerberg envisage déjà de proposer ce type de contrôle dans d'autres pays.

Pour désactiver les publicités politiques, il suffira de se rendre dans les paramètres des annonces sur Facebook et sur Instagram, et d'activer l'option correspondante. « Nous savons que notre système n'est pas parfait. Donc, si vous avez sélectionné cette préférence et que vous voyez toujours une annonce que vous jugez politique, veuillez cliquer sur le coin supérieur droit de l'annonce et nous la signaler », rappelle Facebook.