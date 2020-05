Une vague géante déferle au cour de Séoul — 20 Minutes

La mer vous manque et vous habitez à plus de 100 km du premier rivage ? Pour continuer de bien respecter les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, pourquoi ne pas installer, comme à Séoul, un écran géant de plus de 1.600 m2 près de chez vous et d’y diffuser des images de rouleaux gigantesques déferlants au ralenti ?

La nature au milieu de la ville

Pour Lee Seung-Hyun, responsable chez CJ Powercast, cette installation est très appréciée car elle apporte une « partie de la nature au milieu de la ville, surtout pendant cette période où il est difficile de se déplacer ou de voyager ».

Les Sud-Coréens pourront, toutes les heures, jusqu’au 31 mai, observer cette vague déferler sans jamais risquer de faire tomber leur portable dans le sable ou d’avoir le mal de mer.