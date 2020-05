Illustration d'un drive-in — UGO AMEZ/SIPA

L'événement DéconCiné propose douze projections pendant le grand week-end de l'Ascension.

Certaines de ces séances, qui pourront accueillir entre 100 et 150 voitures, sont déjà complètes.

La mode du drive-in va-t-elle gagner la France ? Après Bordeaux, c’est en Vendée qu’un autre événement d’ampleur se prépare pour les fans de ciné, privés de séances pendant ces longues semaines de confinement. De jeudi à dimanche à l’occasion du week-end de l’Ascension, DéconCiné proposera trois films par jour (17h30, 20h, 22h30) au centre équestre des Herbiers. Chaque projection pourra accueillir entre 100 et 150 voitures. Certaines séances, comme pour Bohemian Rhapsody ou A Star is Born (les films ont été choisis à la suite d’un sondage), affichent déjà complet.

Côté technique, les organisateurs (le cinéma Grand Ecran et Philippe Maindron, co-créateur du festival de Poupet entre autres) ont prévu un écran géant LED de 30 m². Et pour que tout le monde profite parfaitement du son, qui sera diffusé par fréquence radio FM, un récepteur radio et de petites enceintes portables seront distribuées au début de la séance. Attention, c’est le moment de sortir sa décapotable, car même s’il va faire chaud, « toutes les assises extérieures (chaises pliantes, chaises longues, etc...) sont interdites », préviennent les organisateurs.

Moins cher à plusieurs

Même dans sa voiture, il ne sera pas permis de faire n’importe quoi : il est par exemple demandé aux spectateurs qui viennent ensemble mais ne partagent pas le même foyer de s’équiper d’un masque (et pas plus de deux par véhicule). Il sera tout de même possible de l’enlever au moins pour dévorer le gobelet de popcorn, offert à chacun à l’arrivée. Comptez 9 euros la place (à réserver en ligne) si vous venez seul, 18, 24 ou 29 si vous venez à deux, trois ou quatre. Aux dernières nouvelles, d’après la mairie, 1.500 places ont déjà été vendues.