FACEBOOK Actif depuis un an, le chatbot Facebook Messenger de l’association Elle Cætera vient en aide 24h/24 et 7j/7 aux jeunes femmes victimes de violences

Le chatbot Messenger Lily est capable d'identifier l'infraction dont semble être victime l'internaute, de lui expliquer cette infraction en des termes compréhensibles et de l'orienter vers les structures adaptées à sa situation. — Pixabay / ninocare

Ce petit robot s’appelle Lila et il arrive, grâce à ses questions, à identifier les violences dont ont été victimes les jeunes qui s’adressent à lui.

Une fois les violences identifiées, le chatbot oriente les victimes vers des associations ou des institutions qui pourront leur proposer un accompagnement humain.

Le chatbot développe actuellement son arborescence afin de pouvoir répondre aux questions qui concernent les cyberviolences et proposer son aide pour les victimes vivant à Lille, Nantes, Bordeaux, Lyon et Marseille.

Comme chaque année, le 8 mars est dédié aux femmes , et plus précisément à la lutte pour leurs droits. Malheureusement, encore aujourd’hui en 2020, celles-ci ne les connaissent pas toujours, notamment lorsqu’elles sont victimes de violences. « Que cela soit une agression, une exhibition ou du harcèlement, on ne sait pas toujours quoi faire ou quels sont nos droits. On ne connaît pas forcément le nom des structures et si on peut y aller comme ça ou avec un avocat », souligne auprès de 20 Minutes Alexia Lerond, fondatrice de l’association Elle Cætera, qui a pour mission de faciliter l’accompagnement des jeunes femmes ayant subi des violences sexistes et/ou sexuelles.

L’association, qui existe depuis février 2018, a lancé en mars dernier, sur sa page Facebook, un chatbot Messenger qui accompagne les jeunes femmes victimes de violences. « On a constaté que les femmes de 15 à 25 ans étaient assez peu touchées par les associations et les institutions, qui utilisent encore peu les outils numériques. Messenger est une appli de messagerie instantanée très utilisée, que la plupart des femmes de cette tranche d’âge ont sur leur portable », souligne Alexia Lerond. Appelé Lila, le chat est capable, via une série de questions et de réponses préenregistrées, d’identifier l’infraction dont semble être victime l’internaute, de lui expliquer cette infraction et de l’orienter vers les structures adaptées à sa situation.

Il n’est pas toujours facile de mettre des mots sur une violence

Ainsi, après une rapide présentation, le petit robot demande le type de violence que la personne pense avoir subi. Des exemples sont donnés : « violences sexuelles », « harcèlement », « cyberviolences », « autres », etc. Le chatbot permet ensuite, toujours via des propositions, de qualifier plus précisément l’acte : viol, exhibition, agression… Mais il est aussi possible de répondre que l’on ne sait pas. En effet, il n’est pas toujours facile de mettre des mots sur une violence, qu’elle soit verbale, psychologique ou physique. Là encore, Lila dispose des données nécessaires pour aider la victime à définir ce qu’il lui est arrivé. « Le fait de qualifier la violence, de mettre un terme juridique sur ce qu’on a vécu, aide à faire des démarches et à demander de l’aide. »

Exemple d'échange sur le chatbot Lily (1) - Capture Messenger

Exemple d'échange sur le chatbot Lily (2) - Capture Messenger

Une fois l’acte identifié, le chatbot peut indiquer à l’internaute qu’il s’agit d’un délit puni par la loi. Il joint également un message bienveillant, lui indiquant qu’elle n’est pas responsable, ni seule. « On a voulu que cela reste chaleureux. Parfois, c’est plus simple de parler d’abord à un robot, avant de s’adresser à quelqu’un. C’est un outil qui intervient en amont d’une prise en charge humaine. Il ne la remplace pas, c’est un intermédiaire », précise la directrice de l’association.

Contacts d’associations et institutions

Puis, en fonction du lieu de résidence de la victime, Lila donne divers contacts et adresses. Des associations pour se faire accompagner, mais aussi des institutions si l’on souhaite un accompagnement juridique et/ou psychologique. « Pour l’instant, le chat donne des coordonnées situées en Ile-de-France. Pour les autres régions, il donne les numéros de plateforme d’écoute qui redirigeront ensuite les victimes », souligne Alexia Lerond, qui assure que les adresses de structures à Lille, Marseille, Nantes, Lyon et Bordeaux commenceront à apparaître avant cet été.

L’avantage avec ce chatbot, c’est qu’il fonctionne 24h/24 et 7j/7. L’association a également pris soin de préenregistrer des réponses à la fois courtes, simples et compréhensibles de toutes. « L’application s’utilise depuis le téléphone, donc on ne voulait pas de gros pavés illisibles. Là, en deux ou trois minutes, les internautes reçoivent la possible qualification de l’infraction et les coordonnées des infrastructures. » L’association a récemment créé un partenariat avec e-enfance et Point de contact, afin d’étendre son arborescence aux cyberviolences. Les mises à jour sont en cours.