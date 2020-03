N.D. avec AFP

Oxmo Puccino — Vincent Dessaily

Oxmo Puccino, est un rappeur, conteur et poète que beaucoup surnomment « Black Jacques Brel ». Il file des métaphores pour parler de quartiers sensibles, qu’il connaît et décrit parfaitement sans tomber dans les clichés. Ses morceaux sont souvent de fines analyses du monde et il utilise le rap pour essayer de changer ce qu’il déplore. Oxmo Puccino est ainsi un homme engagé, en faveur des femmes notamment. En 2018, il prêtait déjà sa voix à la campagne #TuSerasUnHommeMonFils pour prévenir les comportements sexistes.

Ce vendredi, il a annoncé céder les droits de sa chanson « Tendrement » à La Maison des femmes de Saint-Denis, pour soutenir et faire connaître les actions de ce lieu d’aide aux femmes vulnérables ou victimes de violences. « La violence en général me touche et celle faite aux femmes tout particulièrement » a-t-il expliqué.

Dans son dernier album La nuit du réveil, sorti en septembre, le rappeur évoquait déjà les violences conjugales dans Trop d’amour où il scande : « Il criait l’aimer, les bleus n’ont pas convaincu, tout le monde le savait, alors tout le monde s’est tu. »

Leur « travail devrait être beaucoup plus connu »

Le clip de Tendrement, qu’il dédie « à nos femmes, nos filles et nos mères » sera dévoilé le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes. La réalisatrice Anissa Bonnefont, comme les danseurs et l’équipe technique, ont travaillé bénévolement sur ce projet.

Flowers, Anissa Bonnefont et moi-même vous donnons rendez-vous demain. Nous avons quelque chose d’important à partager avec vous ❤️ Amour sur nous

#Tendrement pic.twitter.com/dO3bcbujXB — oxmO Puccino (@oxmopuccino) March 5, 2020

Si le choix de Oxmo Puccino s’est porté sur La Maison des femmes, c’est parce qu’il estime que leur « travail devrait être beaucoup plus connu ». Cette dernière a été fondée en 2016 à Saint-Denis par le Dr Ghada Hatem-Gantzer, dans l’enceinte de l’hôpital Delafontaine.

Des équipes médico-psycho-sociales y accueillent chaque jour, plusieurs dizaines de femmes victimes de violences. La structure d’accueil lancera une campagne de levée de fonds le 8 mars. Espérons que le clip d’Oxmo Puccino la mette en lumière.