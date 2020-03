Illustration des données personnelles — SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA

DuckDuckGo a mis en ligne une liste des plus gros trackers du Web, rapporte Clubic. Le moteur de recherche entend lutter pour aider à la confidentialité des données personnelles et propose à ses usagers l’outil « Tracker Radar », qui permet d’être directement intégré dans le code source des pages Web et ainsi stopper l’action des trackers.

Seuls 19 % des utilisateurs d’Internet utiliseraient un bloqueur de trackers, rapporte le site spécialisé. Ces derniers sont un véritable fléau pour les internautes soucieux de la confidentialité de leurs données personnelles de navigation.

Google en tête de podium

DuckDuckGo explique que les trackers Google sont par exemple présents sur 86 % des pages du Web. Le moteur de recherche a ainsi dressé la liste des trackers les plus présents sur un total de 50.000 sites Web. Sans grande surprise, Google arrive sur la première marche du podium. La firme américaine est suivie par Facebook, qui est présente à près de 36 % sur l’ensemble de ces pages Internet, puis Adobe et Amazon, à près de 22 %.

Il a fallu deux ans de recherches pour que Tracker Radar soit mis au point. DuckDuckGo souhaite proposer une expérience de navigation Web efficace à ses usagers, en matière d’invisibilité. Il a expliqué que l’outil pouvait intéresser tout particulièrement les chercheurs dont la confidentialité du Web est la spécialité.