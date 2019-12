«Recrute pour contrat à temps plein»… La reine d’Angleterre recherche un community manager sur LinkedIn

EMPLOI Le Palais de Buckingham propose un contrat à temps plein de 37,5 heures/semaine, du lundi au vendredi, pour 45.000 à 50.000 livres par an selon l’expérience, soit entre 55.000 et 60.000 euros par an